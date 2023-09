Congo-Brazzaville: Play-off Ligue 2 - La course à la montée en Ligue 1 est lancée

La course à la montée en Ligue 1 a été officiellement lancée le 20 septembre à Brazzaville et Pointe-Noire. L'AS Vegas, le Racing club de Brazzaville (RCB), Beni Sport et Kouilou football (KFA) n'ont pas manqué leur entame.

Dix équipes réparties en deux poules de cinq s'affrontent en aller simple. Le groupe de Brazzaville regroupe l'As Vegas, le RCB , AS Penarol, la Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) et Saint-Michel de Ouenzé (SMO). Celui de Pointe-Noire met aux prises RCST, KFA, Beni sport, Munisport et TP Mokanda.

Les deux premiers de chaque groupe vont se croiser, le 30 septembre, à Madingou dans la Bouenza au cours d'une finale qui consacrera le champion de la Ligue 2, lequel va évoluer en Ligue 1 la saison prochaine pour combler le vide laissé par Patronage Sainte-Anne relégué, quant à lui, en division inférieure.

Le malheureux finaliste disputera les barrages avec l'AS Cheminots, la treizième équipe de la Ligue 1 de la dernière saison pour une éventuelle montée. Le match aller des barrages est programmé pour le 7 octobre, puis le retour le 10 octobre. Avant d'arriver à cette étape, les places pour une qualification pour la finale vont être dures à négocier.

L'AS Vegas a clairement affiché ses ambitions, en écrasant le 20 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat l'AS Penarol sur un score sévère de 7-1. Dans les heures qui suivaient le RCB a pris le meilleur sur la JSP sur un score étriqué d'un but à zéro. A Pointe-Noire, Beni sport a eu raison de RCST sur le score identique, puis KFA a fait autant devant Munisport (1-0).

La deuxième journée va se disputer le 22 septembre. A Brazzaville, SMO fera sa première apparition face au RCB puis la JSP va en découvre avec l'AS Vegas. A Pointe-Noire, TP Mokanda recevra KFA avant Munisport -RCST.

Lors de la 3e journée, le RCB affrontera, le 24 septembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat, AS Penarol avant AS Vegas-SMO. A Pointe-Noire, le KFA croisera Beni sport puis RCST sera aux prises à TP Mokanda. Le 26 septembre, JSP jouera contre SMO, et à Pointe-Noire Munisport sera aux prises à To Mokanda.

Le 28 septembre à Brazzaville, l'AS Vegas recevra le RCB avant le match opposant AS Penarol à SMO. A Pointe-Noire, Beni Sport affrontera Munisport avant TP Mokanda-Beni sport