Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP soumet Dauphin Noir, V.Club bat Céleste

Les matchs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1 s'intensifient dans les groupes B et A, selon la formule fixée par la Comité de normalisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association.

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a mieux abordé ces premières journées du championnat. Après le match nul de justesse contre l'Olympique club Renaissance du Congo en derby fraticide (1 but partout), le club vert et blanc de Kinshasa a battu, le 20 septembre, au stade Tata-Raphaël de Kinshasa l'AS Dauphin Noir de Goma, par deux buts à zéro, en match avancé de la 8e journée du groupe B. Cette victoire des Immaculés stoppe l'élan de succès de Dauphin Noir, victorieux de V.Club et de Renaissance du Congo lors de deux précédents matchs par la même marque d'un but à zéro.

Le club du Nord-Kivu a donc buté sur DCMP, vainqueur grâce aux buts du défenseur central Sakombi Apinda (15e minute) bourreau du gardien de but Jackson Lunanga, imité par Efoloko Nzulama (ancien joueur de l'AC Kuya Sports) à la 17e minute. Les Immaculés ont donc scellé leur victoire dans les deux premiers quarts d'heure de la partie. DCMP compte désormais 10 points en 4 sorties, dont 3 victoires et 1 nul. Dauphin Noir pour sa part comptabilise 7 points en 4 sorties dont 2 succès, 1 match nul et une défaite.

Avant cette rencontre, deux clubs de Kinshasa, l'AC Kuya Sports du président Jeannot Binanu et l'Académique Club Rangers du président Lambert Osango, se sont quittés sur l'égalité d'un but partout. Merlin Kapela Mpongo (10e minute) ouvrait le score pour Kuya, avant l'égalisation de Rangers par le biais de Mike Lutumba (33e minute).

%

Le 19 septembre au stade Tata-Raphaël, l'AS V.Club a battu le FC Céleste de Mbandaka par deux buts à zéro, en match de la 2e journée du groupe B. L'Angolais Norberto Kiatuala (66e minute) et le Togolais Sonhaye Napo (78e minute) ont signé les deux réalisations du club vert et noir de Kinshasa, en battant le gardien de but Ilumbe Bombito des Bana Ekanga entraînés par le coach doyen Michel Kigoma. V.Club compte 6 points en 3 sorties. Et Céleste a enregistré sa deuxième défaite de la saison, battu déjà par DCMP. Le club de Mbandaka compte cépendant 4 points en 4 rencontres livrées.

Groupe A : Lupopo domine Bazano

Dans le groupe A, l'on souligne la victoire du FC Saint-Eloi Lupopo, le 20 septembre au stade Kikula de Likasi, face à la Jeunesse sportive Groupe Bazano, par trois buts à un, en match de la 4e journée. Cette victoire a certainement servi de baume après la défaite (un but à trois) à Polokwane face à Sekhukhune Utd d'Afrique du Sud, en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. La JS Groupe Bazano a pourtant ouvert la marque à la 30e minute par Lumingu sur une offensive menée par Bazola. Mais les Cheminots sont revenus dans la partie à la 42e minute, avec l'égalisation de Bola. Les Viets ont ensuite pris de l'ascendant sur leur adversaire en deuxième période, par Kartier Dembele, buteur de la tête à la 66e minute, et Horso Mwaku sur penalty à la 90e minute. Lupopo totalise 12 points, ayant remporté ses 4 premiers matchs. Mazembe est deuxième avec 9 points glanés en 3 sorties. Bazano est 8e du groupe A avec 1 point en 4 sorties