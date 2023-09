Sénégal: Tambacounda - 81 jeunes formés à la citoyenneté par les militaires

Tambacounda — Quatre-vingt-un jeunes âgés entre quinze et vingt ans ont entamé, au camp militaire de Tambacounda, un regroupement dans le cadre des Camps citoyens organisés par l'Etat-major des Armées.

»Nous avons ciblé des jeunes entre 15 et 20 ans, ils sont actuellement au nombre de 81 dont 41 filles et 40 garçons », a fait savoir le capitaine Mandoumbé Diagne, responsable du camp citoyen de la zone militaire numéro quatre qui couvre les régions de Tambacounda et de Kédougou.

La deuxième journée du Camp citoyen sera axée sur les menaces et défis sécuritaires nationaux et locaux, les symboles et institutions de la République, l'hygiène, le secourisme, la sensibilisation sur les réseaux sociaux et la drogue, a indiqué l'officier.

Il est également prévu des exposés sur la défense nationale, les grades et appellations, les opportunités professionnelles dans les différentes armées, terre, mer et air, le patriotisme et la citoyenneté, a-t-il ajouté.

Le militaire a informé qu'une journée sera dédiée exclusivement à la protection de l'environnement, avant la clôture du camp citoyen prévu vendredi à 15 heures.

La première édition des Camps citoyens organisés par l'Etat-major général des Armées se tient dans la période du 20 au 22 septembre 2023.

Dans un communiqué, la DIRPA a indiqué que "pendant trois jours, mille jeunes Sénégalais, âgés de 15 à 20 ans seront au contact de la communauté militaire dans des camps répartis sur le territoire national".

Le lancement des activités a eu lieu mercredi dans les différentes zones militaires, Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda et Thiès, sous la présidence des commandants de zone.

Selon la DIRPA, "les Camps citoyens ont pour objectifs, entre autres, le renforcement de l'esprit civique et du sentiment patriotique, une meilleure connaissance des institutions et symboles de la République et des défis sécuritaires nationaux".

»Une initiation au secourisme est aussi prévue, de même qu'une sensibilisation à la protection de l'environnement et à l'utilisation des réseaux sociaux", indique la même source, soulignant que "c'est aussi l'occasion de découvrir des opportunités d'emploi dans les Armées".