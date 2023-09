Sénégal: Les prêtres invitent l'Etat à 'veiller au bon déroulement' de l'élection présidentielle

Dakar — L'union du Clergé du Sénégal (UCS) invite, à travers un communiqué reçu, jeudi, à l'APS, l'Etat du Sénégal "à veiller au bon déroulement de la prochaine élection présidentielle, dans la transparence, l'équité et le respect du choix des citoyens".

Les prêtres du Sénégal exhortent l'Etat "à tout mettre en oeuvre pour la préservation de la paix sociale et de la dignité humaine et à soutenir les initiatives de développement social et économique dans la société et les Sénégalais, à promouvoir le dialogue interreligieux dans le respect mutuel et la compréhension pour une coexistence pacifique", rapporte le texte qui sanctionne les travaux de la 45e assemblée générale de l'UCS, organisée du 18 au 21 septembre.

L'Archidiocèse de Dakar a accueilli à cette occasion plus de deux cents prêtres diocésains venant des sept diocèses du Sénégal "pour rendre grâce au Seigneur et célébrer fraternellement ce demi-siècle au service de Dieu et de son peuple », selon le texte qui indique que cette assemblée générale a eu pour thème : "L'UCS hier et aujourd'hui : historique, figures marquantes et perspectives missionnaire".

L'UCS, selon le communiqué, appelle les Sénégalais "à bannir, toute forme de violence physique ou verbale, afin de favoriser la conscience citoyenne et l'esprit démocratique" et à la "prudence face à l'instrumentalisation et à la manipulation des consciences ».

%

Les prêtres recommandent par ailleurs aux Sénégalais de "valoriser leurs potentialités pour le bénéfice de notre Nation, face aux fléaux de l'émigration avec son lot de mortalité et de drames ». Ils appellent à »la promotion d'une fraternité ecclésiale et un dialogue ouvert aux autres religions et cultures, dans l'esprit de la Synodalité".

Ils encouragent aussi "la promotion de la recherche théologique et de la production littéraire au sein de l'Église du Sénégal »', saluant la tenue de cette assemblée générale marquée à sa clôture par "des sentiments profonds de gratitude, de fierté et d'engagement envers le clergé".

Cette assemblée a montré "l'importance cruciale de la collaboration entre prêtres et laïcs pour une Église dynamique et évangélisatrice", souligne l'UCS.