Madagascar: SUNREF Madagascar - Une journée de promotion de l'entrepreneuriat vert

SUNREF Madagascar est un programme de finance verte qui vise à promouvoir les investissements verts du secteur privé, via le déploiement combiné d'une offre technique et financière adaptée et incitative.

Le programme vient d'enregistrer une avancée majeure avec la tenue, hier au Novotel Business Center Alarobia, d'une journée dédiée aux porteurs de projets relatifs à l'Environnement.

Entrepreneuriat vert

Une occasion pour SUNREF de sensibiliser les entreprises porteuses de projet à intégrer les enjeux environnementaux dans leur stratégie de développement et à saisir les opportunités créées par la transition énergétique, la transition écologique, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

Durant cette journée, les experts techniques et financiers du programme SUNREF ont échangé avec les parties prenantes sur différents thèmes de l'entrepreneuriat vert. Et ce, en s'inspirant notamment, des réussites de diverses entreprises « éco compatibles » qui se sont déjà engagées dans des projets tels que le traitement des eaux usées, le recyclage des déchets et d'autres initiatives liées à l'éco responsabilité et qui ont été financées par le programme SUNREF. L'événement a également fourni aux participants une plateforme pour discuter des obstacles qui entravent la réalisation des projets environnementaux à Madagascar, un pays où la préservation de l'écosystème revêt une importance cruciale pour le développement durable.

%

Outils de financement

Des représentants d'institutions financières et des experts engagés dans la protection de la nature, la lutte contre la dégradation de l'environnement et la promotion de pratiques durables ont pu réagir directement aux témoignages des porteurs de projets. Ils ont présenté en détail les outils de financement efficaces et partagé leurs expériences et bonnes pratiques.

A l'issue de présentation de modèles de solutions financières pour des entreprises ou des projets soucieux d'équilibrer les aspects économiques, sociaux et environnementaux de leurs opérations, les participants ont débattu sur le transfert de compétences et les leviers en matière de projet environnemental. Plus particulièrement sur l'équilibre entre l'innovation locale et le transfert de technologies, dans un objectif de développer et de faire émerger des solutions techniques adaptées à Madagascar dans le domaine environnemental.

Lauréats

Notons qu'ils ont récemment lancé un appel à projet sur l'entrepreneuriat environnemental. Les lauréats du concours ont été primés durant la journée d'hier. Le programme SUNREF est en tout cas un outil efficace pour les entrepreneurs dans la mesure où il apporte son appui en facilitant l'accès à des crédits via des banques partenaires, en l'occurrence la MCB Madagascar et la BNI Madagascar. Le programme les accompagne également dans le montage de leur projet ; et leur offre une assistance technique sur mesure, à travers le consortium BURGEAP - GRET - IED, piloté par Solidis.