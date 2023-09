Madagascar: Electricité - La mise en place des centrales solaires, prise en charge par l'Etat

Madagascar prend des mesures audacieuses pour accroître son accès à l'électricité tout en réduisant les coûts liés à la production d'énergie. Selon le rapport du Conseil des Ministres du 20 septembre, l'État financera par ses fonds propres, la mise en place de centrales solaires d'une capacité de production totale de 50 mégawatts (MW), à travers différentes régions du pays. Ce projet ambitieux vise à améliorer l'accès à l'électricité, surtout dans des régions éloignées, et à réduire la dépendance aux coûteux groupes électrogènes utilisés dans les centrales thermiques.

En effet, l'utilisation de ces groupes électrogènes constitue une charge budgétaire considérable pour le pays, obligeant ainsi le gouvernement à explorer des alternatives plus durables et économiques. Les centrales solaires, dont la capacité de production combinée atteindra 50 MW, constitueront une étape cruciale vers une production d'énergie plus propre et renouvelable. L'énergie solaire offre l'avantage de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Large couverture

Outre l'investissement dans les centrales solaires, le Gouvernement s'engage également à accélérer la mise en oeuvre du Projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar (PRIRTEM). Trois véhicules tout-terrain ont été récemment importés à cet effet, et l'État a pris en charge les impôts et taxes douanières associés à cette acquisition. Cette mesure vise à faciliter la logistique nécessaire pour développer et entretenir les infrastructures électriques. La Grande île avance continuellement pour la mise en oeuvre de sa transition énergétique.

Dans le processus d'amélioration de l'accès à l'électricité, les dirigeants considèrent également les régions souvent négligées, tout en cherchant à réduire la pression sur les finances publiques, causée par les dépenses énergétiques élevées.