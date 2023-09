Madagascar: Musique classique - Ilo Rakoto toujours à la poursuite de l'excellence

Le jeune virtuose de piano classique, Ilo Rakoto, donnait son énième récital au Carlton le 17 septembre dernier, exaltant et transportant les plusieurs centaines d'invités qui ont assisté à son concert, les étoiles dans les yeux.

Il a, pour l'occasion, joué La Sonate pour piano no 31 de Ludwig van Beethoven, Liebestraum n°3 de Liszt, Vetsovetso de Naly Rakotofiringa et 3 pièces de Chopin dont la célèbre valse, la Polonaise et le 2eme Scherzo.

Âgé tout juste de 20 ans, Ilo Rakoto impressionne déjà par son talent et son parcours. Alors qu'il n'avait que 15 ans, le jeune prodige remporte le premier prix d'excellence au concours national de piano Madagascar Mozarteum en 2018. La même année, il est admis à l'Ecole Normale de Musique de Paris - Alfred Cortot, la plus prestigieuse école de musique privée en Europe. Il y réussit d'ailleurs ses examens chaque année.

En juillet dernier, Ilo obtient le diplôme de second cycle supérieur avec mention Bien. Il prépare pour la prochaine rentrée qui débutera en octobre, l'Artist Diploma du troisième cycle supérieur qui forme au métier de concertiste. Il s'agit du diplôme le plus élevé délivré par l'École. Il travaille actuellement avec le professeur émérite Marian Rybicki, ancien concertiste mais également célèbre pianiste et pédagogue, qui dirige une classe de piano à l'Ecole Normale de musique de Paris depuis 1979.

En marge de cette ténacité à atteindre ses objectifs dans sa carrière musicale, Ilo Rakoto n'oublie pas ses compatriotes et son pays. Il projette de contribuer au développement de la musique à Madagascar.