Namibie/Madagascar: Coupe du monde - La France atomise la Namibie

Les Bleus se sont imposés 96 - 00 face aux Welwitschias et signent leur plus large victoire en Coupe du monde. La France a marqué quatorze essais, mais, le match a été marqué par la sortie d'Antoine Dupont.

Pas de surprise. Après une prestation pas convaincante face à l'Uruguay, le XV de France a étrillé la Namibie hier soir au stade Vélodrome de Marseille pour le compte du troisième match de poule à la Coupe du monde de rugby 2023. Les Bleus reprennent ainsi la tête du classement de la poule A avec 13 points et assurent leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby.

La France a donné une bonne de leçon de rugby à la Namibie hier. Les Namibiens, déjà éliminés n'ont pas fait le poids face aux titulaires du XV français en quête du bonus. Comme en 2007 toujours face à la Namibie (87-10), la France a signé la plus large victoire de son histoire hier en Coupe du monde en atomisant la Namibie par 96 à 00. Les Français étaient sans pitié et se faisaient plaisir devant les milliers de supporteurs du Stade Vélodrome. Sérieux et créatifs, les protégés de Galthié n'ont donné aucune chance aux Namibiens d'inscrire le moindre point.

Les Bleus arrivent à marquer quatorze essais dont huit en première mi-temps, grâce notamment à un triplé de Damian Penaud et des doublés de Jonathan Danty, Charles Ollivon et Louis Bielle-Biarrey. La seule ombre au tableau d'hier était la sortie du capitaine des Bleus, Antoine Dupont victime d'un gros choc tête contre tête.

Il a même été emmené à l'hôpital pour une suspicion de fracture à la pommette ou à la mâchoire. La Namibie enchaine alors les séries noires et reste zéro victoire à la Coupe du monde et se pointe à la 21e place du classement World Rugby. Les Bleus sont donc largement favoris et ont donné une fois de plus le signal fort à leurs adversaires. La France a fait le plein de confiance avant son dernier match face à l'Italie qui occupe la seconde place de la poule A.