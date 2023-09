Sénégal: Visite du premier ministre à Tivaouane en perspective du Gamou 2023 - Amadou Bâ dans la peau d'un Président de la République

Lancement officiel des travaux d'aménagement de la route Pire-Méouane-Daya Diop (département de Tivaouane) ; annonce de projets de désenclavement dans toute la région de Thiès. Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 25 février 2024 qui était en visite à Tivaoune hier, mercredi 20 septembre, s'est déjà mis dans la peau d'un Chef d'Etat.

Le Premier Ministre Amadou BA a procédé hier, mercredi 20 septembre 2023 au lancement officiel des travaux d'aménagement de la route Pire-Méouane-Daya Diop (département de Tivaouane), dont le coût est estimé à près de 2 milliards FCFA (1 954 407 552 FCFA). D'un linéaire de plus de 10 km, le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme Spécial de Désenclavement (PSD) initié par le Président Macky Sall, informe un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien.

La même source ajoute que le Premier Ministre a également visité le chantier du nouvel l'hôpital Seydi El Hadji Malick SY qui sera livré en décembre 2023, les travaux des stations d'épuration et boues de vidange, les travaux de canalisation, ainsi que d'autres infrastructures importantes réalisées en perspective de la célébration du Gamou 2023.

Pour rappel, le Chef du Gouvernement a commencé sa visite par un entretien privé avec le Khalife général des tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour au cours duquel, il a sollicité des prières pour la paix et la stabilité du pays.

Doléance vieille de plus de 70 ans

Avec le lancement des travaux d'aménagement et de butinage de la route Pire- Méouane-Daya Diop, le Gouvernement du Premier Ministre Amadou Ba soutient avoir «satisfait une doléance vieille de 70 ans». «Estimé à près de 2 milliards FCFA (1 954 407 552 FCFA), le projet s'étend sur un linéaire de 10,5 km. Les travaux sont prévus pour une durée de 12 mois».

L'infrastructure aura la particularité de booster l'économie locale, dans une zone réputée leader dans la production de manioc, sans compter les spéculations comme l'arachide, le mil et le niébé. Concrètement, sa réalisation permettra de : Faciliter l'accès aux services et équipements sociaux (santé, éducation etc.) ; Renforcer les échanges économiques et les déplacements entre les zones à fort potentiel agricole de l'ouest (Notto, Mboro, Pire, etc.) ; Polariser plusieurs grandes localités à fort potentiel économique (Tivaouane, Pire, etc.) ; Assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet ; Améliorer le cadre de vie des populations et participer à la réduction de la pauvreté.

L'aménagement de l'axe routier Pire-Méouane-Daya Diop, au-delà de l'impact économique attendu, signe, slon toujours l'édit, la continuité du combat pour le désenclavement de la région de Thiès qui, à l'instar des autres localités du pays, est bien servie par le Programme spécial de désenclavement (PSD).

Quelques chantiers en perspectives

Comme l'a rappelé le Premier Ministre dans son discours, le Chef de l'Etat a engagé des programmes d'infrastructures routières qui concernent toutes les régions du pays. Ainsi, pour la région de Thiès, il a annoncé le démarrage d'importants projets comme : l'autoroute Dakar - Tivaouane - Saint Louis ; le renforcement de la nationale 2 sur l'axe Thiès- Kébémer pour améliorer le niveau de service et la sécurité routière dans le cadre du Programme de Désenclavement des Zones à fortes Potentialités agricoles et minières ; l'aménagement de la route Tivaouane - Pambal - Darou Alpha et la réhabilitation de la route Mboro - Diogo dans le cadre Projet d'Amélioration de la Connectivité des Zones de Production agricoles au nord et au centre.

4,339 Milliards investis dans le domaine de l'Assainissement (Projet des 10 villes)

La réalisation des ouvrages d'assainissement collectif des eaux usées couvre les quartiers suivants : Escale, Ndoute, El Hadji Malick SY, Médina, Keur Matar, Ndiandakhoum, Dialo, Kouli, Lamsar, Tivaouane Oulof. Le montant du projet s'élève à 4,339 Milliards F CFA TTC.

L'hôpital Seydi El Hadji Malick SY livré en décembre 2023

La première pierre de l'Hôpital Seydi El Hadji Malick SY de Tivaouane a été posée le samedi 25 juin 2022 par Son Excellence le Président Macky SALL. Une année plus tard, le projet affiche un niveau de réalisation satisfaisant, comme l'a relevé le Premier Ministre Amadou BA lors de sa visite. La livraison du chantier est prévue pour le mois de décembre 2023.