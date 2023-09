Algérie: Badani examine avec le ministre turc des Transports les opportunités de consolider la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani a reçu, jeudi à Alger, le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, avec qui il a examiné les opportunités de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre ayant réuni M. Badani et le ministre turc, en visite de travail en Algérie dans le cadre du Forum des affaires algéro-turc, les deux parties ont examiné "les opportunités de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans divers domaines de la pêche et de l'aquaculture, notamment la construction, l'entretien et la réparation des navires de pêche, l'engraissement du thon rouge, l'échange de connaissances et d'expériences en matière de formation et de recherche scientifique appliquée".

Il a également été convenu, lors de cette réunion à laquelle ont assisté des cadres du ministère, de "mettre en place un groupe de travail technique composé de cadres des deux ministères pour examiner les possibilités de développer un partenariat stratégique, à travers des visites entre professionnels et opérateurs économiques pour l'échange des expériences et des connaissances", note la même source.

Au terme de la réunion, M. Badani a adressé au ministre turc une invitation, au nom des opérateurs économiques de son pays, pour participer à la 9e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture (SIPA 2024), prévu en février prochain à Oran, a conclu le communiqué (APS).