Afrique: Algérie / Sénégal - 'Algerian Bank of Senegal' traduit la volonté de renforcer les relations économiques bilatérales

DAKAR — L'inauguration de la banque algérienne au Sénégal, "Algerian Bank of Senegal" (ABS) traduit la volonté de l'Algérie de donner "davantage de profondeur" aux relations économiques entre les deux pays, a indiqué jeudi à Dakar, le ministre des Finances, Laaziz Faid.

L'ABS "s'attèlera notamment à soutenir les opérateurs économiques algériens et sénégalais pour le développement des investissements dans la région et à soutenir les actions des institutions multilatérales visant à stimuler une croissance équitable et inclusive en Afrique", a souligné M. Faid dans une déclaration en marge de l'inauguration de la banque algérienne au Sénégal, la deuxième banque algérienne à l'étranger, après celle inaugurée mercredi à Nouakchott.

"Au-delà de l'aspect économique de ce projet pour nos deux pays, l'ABS incarnera l'esprit d'amitié de coopération et de rassemblement pour une prospérité partagée pour nos deux nations et pour l'ensemble du continent", a souligné le ministre.

Pour ce faire, M. Faid a expliqué que ces objectifs seront portés par des compétences bancaires des deux pays "qui feront sans aucun doute preuve d'un engagement certain pour développer un modèle d'affaire résilient, un esprit commercial vif et une démarche d'amélioration continue dans le respect de la réglementation en vigueur et des hauts standards du secteur".

Rappelant que l'ABS est doté d'un capital de 100 millions de dollars, le ministre des Finances a précisé que cette nouvelle banque est créée à travers la participation de quatre banques algériennes "jouissant d'une grande solidité financière et capitalisant une grande expertise dans tous les métiers de la banque".

Il a également souligné que le lancement de la banque ABS découlait de la vision et de la volonté stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall.

"Cela marque le fruit des efforts conjoints déployés par les autorités algériennes et sénégalaises pour promouvoir une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique", a-t-il affirmé.

Une initiative forte qui renforce la coopération Sud-Sud

Egalement présent à cette cérémonie d'inauguration, le ministre sénégalais du Commerce, de la consommation et des PME, porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, a salué la création de cette nouvelle banque, qualifiant cet établissement financier, d'"initiative forte" des autorités algériennes dans le but de valoriser leur savoir-faire économique et bancaire sur le continent africain.

"Cette démarche participe au rapprochement de nos économies et au raffermissement des relations entre nos populations", a estimé le ministre sénégalais, ajoutant que cette banque contribuera au renforcement de la coopération Sud-Sud et créera un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays.

M.Fofana a également rappelé "l'engagement du peuple algérien à travers l'histoire en faveur du renforcement de la souveraineté économique et le développement inclusif du continent" africain.

"Cette initiative va répondre à une forte attente de nos secteurs privés respectifs, d'autant que les pays africains ont une ambition forte de développer les échanges intra-continentaux à travers la ZLECAF", a-t-il souligné, estimant que l'ABS jouera un rôle important dans ce cadre.

La cérémonie d'inauguration des sièges de l'agence de l'ABS et de sa direction générale, dans la matinée à Dakar, a été supervisée par M. Faid et le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, en présence de M. Fofana, et de l'Ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Khaled Zohret Bouhalouan.

L'ABS, dont le capital social est de 100 millions USD, est le fruit d'un partenariat entre quatre banques publiques algériennes en l'occurrence la Banque nationale d'Algérie (BNA) (40%), le Crédit populaire algérien (CPA) (20%), la Banque extérieure d'Algérie (BEA) (20%) et la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR) (20%).