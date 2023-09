Madagascar: Parti Vert - Appel à l'apaisement politique

Les soubresauts politiques de ces dernières semaines ne laissent pas indifférent le parti Vert Hasin'i Madagasikara qui prône la voie de l'apaisement afin d'assurer un climat électoral favorable.

Le parti Vert Hasin'i Madagasikara, dirigé par son président Alexandre Georget, ne veut pas rester en retrait par rapport au débat politique qui commence à s'agiter dans le pays. Fidèle à ces principes, fondés sur la « sagesse écologique », la justice sociale, la démocratie participative, la non-violence, le développement durable, la parité du genre et la laïcité, le parti favorise la voie de l'apaisement afin que le pays se dirige vers une élection libre, transparente et acceptée par tous. « L'élection est l'unique voie pour avoir un président de la République », a d'ailleurs indiqué Alexandre Georget durant la conférence de presse que les Verts ont donné, hier, à Antaninarenina. Selon le numéro Un du parti, assisté par tous les coordinateurs régionaux venant des quatre coins de la Grande Ile, il faut néanmoins rester dans le respect des lois en vigueur.

Responsabilités

Le Rubicon a été franchi. Le pays est arrivé à un point de non retour dans le processus électoral. Et pour le parti Vert, tous les efforts nécessaires ont été déployés pour arriver à cette étape à moins de deux mois du premier tour du scrutin. « Les Organes chargés de l'organisation des élections ont pris leurs responsabilités. De nombreuses étapes ont désormais été franchies. Le calendrier électoral est respecté », a-t-il soutenu devant une audience à la hauteur de ce qu'Alexandre Georget a avancé. En effet, outre la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie Orléa Vina et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Richard Randriamandranto, tous les cadres du parti ont honoré de leur présence l'événement d'hier.

%

Modèle

Quoi qu'il en soit, le parti Vert appelle tous les acteurs politiques à mettre fin à toute forme de provocation tout en les invitant à ne pas se dresser en obstacle face au bon déroulement des élections. « Que tous les candidats se respectent les uns les autres et fassent preuve d'un comportement modèle pour tous les Malgaches », a soutenu le président du parti avant d'indiquer qu' « il faut laisser le choix à la population qui doit élire son dirigeant à travers des élections propres, transparentes et acceptées par tous ». Selon le patron du Hasin'i Madagasikara, chaque candidat aura l'occasion de se faire entendre durant la période de campagne électorale, qui est d'ailleurs le moment pour chacun d'exposer son projet de société et sa politique générale afin de développer le pays, une fois arrivé au pouvoir.