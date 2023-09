Tunisie: Expatriés - Défaite sévère pour Laidouni

L'Union Berlin a plié vers la fin. Le Tunisien a été remplacé à la fin du match.

Au révélateur du Real Madrid en C1 pour le compte de la première journée des matchs du groupe C, le pivot international Aissa Laidouni et son club, l'Union Berlin, ont plié sur une courte marge (1-0) lors du money-time de la seconde période. Lors de cette explication, le club allemand a résisté face aux Espagnols, menant la vie dure aux Merengue durant la majeure partie du match et tenant donc tête aux pensionnaires de la Maison Blanche avec une défense solide et compacte. Ce n'est que partie remise pour Laidouni et ses coéquipiers.

Lens : des Tunisiens en or !

Révélation du championnat de la Ligue 1 la saison passée, le RC Lens s'est retrempé récemment dans le bain des compétitions continentales. Et pour commencer, les «Sang et Or» ont affronté Seville en C1. En Andalousie donc, Lens a tenu en échec Seville (1-1) et peut dignement bomber le torse et espérer aller le plus loin possible en Ligue des champions, même si ce n'est qu'un tour de chauffe (première journée).

Ce faisant, concernant le riche passé du club du Nord-Pas-de-Calais, rappelons que parmi le Top 10 des meilleurs buteurs africains du RC Lens et le Top 10 des joueurs africains les plus capés de l'histoire du club, figurent des Tunisiens. A titre d'exemple, l'ex-attaquant du Club Africain, Yoann Touzghar sociétaire de l'AC Ajaccio, qui a fait les beaux jours de Lens, d'Amiens en 2010 et prêté au RCL deux ans plus tard avant une cession définitive au club «sang et or», a affiché au final un bilan flatteur avec 35 buts marqués en 91 matchs disputés. Pas mal pour un joueur racheté 500.000 euros ! Notons aussi qu'actuellement, le joueur de 36 ans, sous contrat avec Ajaccio jusqu'en 2027, a déjà fait trembler les filets à trois reprises et se trouve valorisé 300.000 euros sur le marché des transferts.

Aussi, par le passé, dès 2005, un certain Issam Jemâa a, lui aussi, marqué son territoire à Lens. Le buteur tunisien a lui aussi marqué 35 buts pour le RC Lens en quelque 146 matchs. Racheté à l'Espérance Sportive de Tunis en contrepartie d'un million de dinars, Jemâa a découvert le football européeen à travers le RCL et y a évolué de 2005 à 2011. Enfin, notons que Jemâa, 39 ans, n'est pas près de raccrocher puisqu'il joue encore au football, à Saint-Estève, club français amateur.

Enfin, pour terminer ce tour d'horizon des Tunisiens qui ont marqué le parcours du RCL, rappelons que Alaeddine Yahia a évolué à deux reprises à Lens. Un premier passage en 2008-2009 et un second de 2009-2014. L'axial tunisien a joué 201 rencontres avec le club «sang et or» et était connu pour son influence sur le vestiaire et sur le groupe de joueurs tout court. Au passage, il a été élu par les internautes lensois comme meilleur joueur de la saison 2010. Belle récompense.