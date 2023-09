Tunisie: Ons Jabeur battue à Guadalajara - Même les champions ne sont pas éternels !

Nous avons relevé, dans les réseaux sociaux, un certain nombre de remarques après les mauvais résultats enregistrés dernièrement par la tenniswomen Ons Jabeur.

Loin de nous l'idée de la défendre. C'est à sa fédération et accessoirement à son sponsor de le faire si besoin, mais il y a dans ces interventions beaucoup d'agressivité. Notre meilleure représentante dans ce sport ne mérite pas ce traitement. Elle ne le mérite pas car tout le monde et surtout ses fans ont remarqué qu'elle était malade et qu'elle a fait appel au médecin pour se faire soigner en pleine rencontre. Cela signifie qu'elle n'était pas dans sa meilleure forme et que sa santé lui avait joué un mauvais tour.

Pourquoi dès lors a-t-elle participé, peut-on se demander si elle était incapable de répondre sur le terrain ? Tout simplement parce qu'elle était moralement engagée aves les organisateurs des Tournois et qu'elle se devait d'honorer ses engagements. Continuer la rencontre, ne pas décevoir ces milliers de personnes venues la voir et l'encourager était le minimum qu'elle se devait de faire. C'est une question de respect vis-à-vis de toutes les parties prenantes de ces grands tournois. Pour un professionnel, c'est... professionnel de se comporter de cette manière. Et puis, il y a le caractère de la personne qui entre en jeu.

Ons est de celles qui refusent de se laisser vaincre par ce genre d'adversité. Elle a appris à lutter et elle le démontre à chacune de ses sorties. Il y a quelques semaines nous l'avions qualifiée de guerrière. Oublié tout cela à cause de quelques contreperformances qui pourraient survenir dans la carrière de n'importe quel sportif d'élite ?

Elle avait besoin de se reposer

De toutes les façons, ceux qui suivent de près la prestation de ces sportifs d'élite savent qu'il y a des baisses de régime lorsque la saison se prolonge et que les rencontres deviennent de plus en plus exigeantes, sur le plan physique. Il faudrait être au top. La succession des tournois ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour assurer une convalescence digne de ce nom.

Entre deux avions, avec des changements et des décalages horaires fréquents, la « texture » des terrains qui change d'un tournoi à un autre, des tournois au niveau de la mer et en altitude, la pression des prestations antérieures qui pousse au dépassement pour se rattraper. Ce ne sont pas des motifs d'excuses pour un professionnel, mais des arguments qui exigent une adaptation rapide. Tout cela crée une ambiance de stress très difficile à gérer. Et tous les joueurs de tennis professionnels sont dans ce cas.

De toute évidence, Ons Jabeur comme tout être humain, malade, affaiblie par les médicaments dont certains ne pouvaient lui être administrés pour éviter les problèmes de dopage, avait peut-être besoin de se reposer et de se soigner sérieusement pour pouvoir reprendre le travail et non pas essayer de louvoyer pour maîtriser le mal puis de rebondir. Elle ne l'a pas fait. Peut-on le lui reprocher ?

C'est son staff technique et son préparateur physique qui devraient répondre. En tenant compte des contrats moraux engagés dans des compétitions à résonnance mondiale. Il ne s'agit donc pas de se dérober ou d'évoquer des excuses qui entameraient la crédibilité et seraient mal perçues par les organisateurs qui tiennent à ce que toutes les vedettes engagées soient présentes.

Nous avons vu Ons se plaindre d'une bronchite, mal soignée en fin de compte, faute de pouvoir s'astreindre à un traitement comme l'aurait fait n'importe quel malade qui en souffrirait pour les raisons évoquées plus haut. Puis nous l'avons vue masser son coude. C'est la fatigue (début de tendinite ?) qui a fait suite à la succession des rencontres alors que son corps n'était pas prêt pour subir ces violents assauts. En dépit de cela, elle a tenu le coup et fait souffrir ses adversaires, alors qu'elle était visiblement éprouvée et que son dos lui jouait un mauvais tour. Toujours est-il que pour comprendre ce qui s'était vraiment passé, il faudrait attendre son retour à Tunis pour lui poser la question.

Le changement de staff

Reste le conseil qu'on lui a fait à travers les réseaux sociaux et qui porte sur le changement de son staff. Cela laisse entrevoir que bon nombre de ses fans, convaincus par cette option, se comportent de la même manière qu'auraient réagi des supporters d'une équipe de football. Le tennis, surtout, n'a rien à voir avec beaucoup d'autres sports. La complicité qu'il y a entre les membres d'une équipe (joueur et personnel d'encadrement) ne s'acquiert pas en un claquement de doigts.

Ceux qui ont fait cette proposition l'ont faite alors qu'elle était malade et que son corps ne répondait pas. Pourquoi n'ont-ils pas évoqué cette alternative alors qu'elle a eu une saison extraordinaire, frôlant l'exploit d'enlever deux tournois de très haut niveau ?

Et puis, qu'est-ce qui l'empêche de le faire si elle en avait senti le besoin ? Elle possède la faculté de le faire, est assez mûre pour pouvoir le décider en connaissance de cause et a assez d'expérience et de discernement pour agir dans le sens de ce qui est son intérêt. Ce doute qu'on introduit est négatif et n'aide en rien l'athlète d'élite à surmonter les difficultés qu'il rencontre de temps à autre dans sa carrière.

Soyons sûr qu'Ons Jabeur ressentira un jour la nécessité de se retirer pour se consacrer à son académie. Il faut lui faire confiance, car elle sait pertinemment que même les champions ne sont pas éternels. Ils sont là, tant qu'ils gardent la passion du jeu, le désir de relever les défis et de pouvoir dépasser leur angoisse, leur fatigue et les multiples difficultés que posent ces tournois qui se suivent et ne laissent pratiquement pas de répit aux champions. Le moment de partir, ils le ressentent et savent partir sans déranger personne.