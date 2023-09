Tunisie: Ligue 1 | Match de rattrapage - 4e journée - ESS-CA (1-1) - Un point mieux que rien !

Les Etoilés et les Clubistes se partagent les points dans un match qui a démarré en seconde mi-temps.

Par rapport aux matches joués en Afrique le weekend, Imed Ben Younes et Said Saibi ont procédé à des réajustements. Du côté étoilé, Laouani et Ouertani ont fait leur apparition d'entrée, alors que du côté clubiste, les changements ont été plus nombreux. Souissi, Chrifi et Arfaoui partaient comme titulaires.

Les deux équipes se ressemblaient dans la disposition des joueurs : un milieu à trois joueurs, deux ailiers et un avant centre fixe, mais l'Etoile avait un peu plus d'impact en possédant plus le ballon, alors que le CA était plus direct dans son jeu, cherchant les démarrages d'Eduow qui n'a pu faire grand-chose devant le marquage de Jlassi.

Les deux équipes ont essayé pendant la première mi-temps de poser le jeu, de jouer en mouvement, mais en vain. Il y avait toujours des défenseurs solides face à des attaquants mous avec beaucoup de déchets techniques. Ajoutez à cela cette suffocante chaleur qui a pesé sur les esprits et les jambes.

Pendant plus de 45', on n'a relevé que deux actions individuelles : Eduow tire dans les bras de Jemal (13'), et Jaziri feinte Chrifi et tire, mais Hassan était vigilant (37'). En fait, ce genre de jeu sans idées et d'approximation marquent généralement les matches de début de saison. Ben Younes et Saibi avaient surtout envie de ne pas encaisser en cette première mi-temps. C'était une mi-temps faible et trop prudente de part et d'autre.

Un autre match

La deuxième mi-temps allait être plus passionnante, plus ouverte avec la chaleur qui a obligé les deux équipes à céder des espaces. En fin de compte, deux buts, un pour chacun, et des occasions nettes et un match qui s'est relancé. Les Clubistes ont continué à jouer en zone pour chercher les transitions rapides et le jeu direct. Le but clubiste, sur contre éclair, illustre la stratégie de Saibi : Hamrouni sert Sghaier qui joue un une-deux avec Arfaoui : la passe millimétrée de ce dernier donne l'occasion à Sghaier de croiser et de tromper Jemal (59').

Le tort du CA aura été de reculer et de ne pas mettre de l'impact à l'entrejeu, permettant aux Etoilés (plus forts dans les duels), de reprendre confiance. Les changements de Saibi allaient encore aider l'Etoile. Le CA ne représente plus aucun danger devant, et l'Etoile avance et menace. Sur une passivité de Hamrouni (un joueur très limité franchement pour jouer le haut niveau !), Abid se trouve seul à droite et centre pour Abdelli qui pique de la tête et égalise (83'). Ce n'était pas immérité du tout, et les Clubistes, fragiles en défense, auraient pu perdre.

Moez Hassan a sauvé les siens en fin de match devant la tête de Ghdemssi (quelle erreur de placement de Hamrouni!) à la 86' , et une seconde fois devant Mbé suite à un cafouillage dans les six mètres du CA. Les Clubistes ont essayé de créer le danger dans le temps additionnel, mais c'était léger comme mouvements.

Un nul qui n'arrange pas les deux équipes, mais c'est mieux que de perdre. L'Etoile a été plus entreprenante, mais irrégulière, le CA a été appliqué mais trop prudent. Côté entraîneurs, Ben Younes a mieux géré le match que Saïbi.