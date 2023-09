Togo: Les étudiants de génie civile, réseaux-télécommunication et cybersécurité en formation pratique à lUniversité d'Abomey-Calavi au Bénin

Le monde de l'emploi de nos jours est orienté vers l'insertion des apprenants qualifiés au travers des formations professionnelles de pointe.

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) dans son élan de mettre à la disposition des entreprises des diplômés qualifiés propose des offres de formation dans ce sens couplant la théorie et la pratique en vue de répondre aux exigences des employeurs. En joignant l'acte à la parole, les étudiants en Master Génie Civil, en troisième année de Licence Réseaux-Télécommunication et ceux de la troisième année en Génie Informatique-Cybersécurité et Cybercriminalité à l'ESA participent depuis ce lundi aux Travaux Pratiques (TP) dans les laboratoires ultramodernes de l'Ecole Polytechnique de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin après la phase théorique.

Ils sont plus d'une trentaine d'étudiants en Master Génie Civil, Licence Réseaux-Télécommunication et Licence Génie InformatiqueCybersécurité et Cybercriminalité de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) à prendre part à la phase pratique de leur formation à l'Ecole Polytechnique de l'Université d'Abomey-Calavi (EPAC-UAC) au Bénin. Le top départ de la formation pratique a été donné ce lundi 18 Septembre 2023 par le Directeur de l'EPAC, le Professeur Guy Alain ALITONOU, en présence du Chef de Département de Génie Civil, de celui du Département Informatique, des enseignants de l'EPAC, du Représentant du Fondateur-Directeur Général de l'ESA et des étudiants bénéficiaires de l'ESA. Durant quinze (15) jours, ces participants vont toucher du doigt les réalités du terrain dans leur domaine de formation.

Ces séminaires leur permettront également de se familiariser avec les appareils de dernière génération dans leur domaine pour une meilleure pratique sur le terrain. Des sorties sur des grands chantiers en cours d'exécution, des tests dans les laboratoires et un Certificat de technicien en fibre optique certifié par l'Etat béninois sont programmés. Cette cinquième promotion sera encadrée durant deux semaines par de meilleurs enseignants de l'EPAC-UAC dans plusieurs disciplines notamment le camp Topographique, les travaux pratiques de géotechnique, les travaux pratiques de structure, les travaux pratiques d'Energique et thermique et des sorties pédagogiques. L'objectif est d'amener les étudiants de l'ESA, futurs ingénieurs à s'imprégner des connaissances du terrain et à manipuler les nouveaux appareils dans leurs domaines respectifs pour mieux répondre aux attentes des besoins du marché de l'emploi.

Ce partenariat a permis depuis 2017, la mobilité des enseignants et étudiants des deux institutions académiques. En effet, ESA bénéficie de la compétence et du professionnalisme des enseignants de l'EPAC qui dispensent des cours de mission aux apprenants en Génie Civil, Réseaux-Télécommunication et Génie Informatique-Cybersécurité et Cybercriminalité chaque année. Une formation qui nécessite du savoirfaire pratique et théorique pour une meilleure insertion professionnelle.

En sus de la mise en oeuvre de cette phase pratique, des bourses d'études du Projet Banque Mondiale sont également octroyées aux meilleurs étudiants de l'ESA via l'accord cadre tripartite de partenariat entre l'ESA, l'EPAC et la Banque Mondiale dans les domaines de Génie Civil, Environnement, Energies renouvelables et thermiques, Génie Logiciel et Informatique de Gestion etc... et s'est élargi au Doctorat dans les domaines susmentionnés.

Il faut souligner que l'ESA, est distinguée 1er prix EXCELLENCE de la QUALITE CEDEAO dans la catégorie B et le Cabinet Audit expertise Comptable (AEC) appartenant au même fondateur est également distingué 1er Prix EXCELLENCE de la CEDEAO dans la catégorie C. Plus de 80% des diplômes Licence et Master opérationnels délivrés par l'ESA sont reconnus par le CAMES. ESA est certifiée ISO 21001 : 2018 et ISO 9001 : 2015.

ESA dispose de 29 filières au BTS et 43 filières en Licence-Master dont 15 filières technologiques et 28 filières tertiaires. Des cours en ligne sont également disponibles à l'ESA. ESA, c'est plus de deux cent (200) bourses offertes aux premiers inscrits. Pour rentre la formation supérieure privée plus inclusive, l'ESA offre la possibilité de payer les frais d'inscription et de scolarité par les produits agricoles. ESA est membre-Titulaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), de l'Agence Française de Normalisation (AFNOR).

N.B : En illustration, Photos illustratives des séances des Travaux Pratiques des étudiants de l'ESA en Génie Civil, Réseaux-Télécommunication et Cybersécurité à l'EPAC au Bénin.