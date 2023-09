Afrique: Hommage au Pr Sita Guinko - Des lauriers pour un pionnier des travaux sur la flore

La communauté universitaire a organisé une cérémonie solennelle d'hommage au Pr Sita Guinko, le jeudi 21 septembre 2023, à l'université Joseph Ki-Zerbo.

Celle-ci a été précédée d'un colloque international sous le thème « Gestion durable de la biodiversité et changements environnementaux ». Admis à la retraite en 2004, le Pr Sita Guinko est une figure emblématique de la science, précisément de la botanique. Il a formé des hommes et des femmes qui, par leurs positions partout dans le monde font la fierté du Burkina, voire de l'Afrique.

Cette célébration solennelle de gratitude a été marquée de témoignages accompagnés de vivats. Le Pr Sita Guinko est le pionnier et le catalyseur de tous les travaux sur la flore et la végétation du Burkina Faso. En effet, sa thèse soutenue en 1984 et dont l'un des produits reste la carte phytogéographique du Burkina, est une véritable bible pour tous les écologues. Il est également le créateur de l'herbier de l'université, connu sous le sigle OUA, qui abrite aujourd'hui plus de 30 000 collections dont la plus ancienne est de 1975. Figure emblématique de la science, précisément de la botanique, il a formé des hommes et des femmes qui, par leurs positions partout dans le monde, font la fierté du Burkina Faso, voire de l'Afrique. Celui-ci a su impacter l'administration universitaire par son engagement total, sa rigueur et son sens inégalé de la gestion ordonnée de tout type de dossiers aux différents postes qu'il a occupés.

Pour le Dr Mohamed Cissé, directeur de l'UFR-SVT, l'exemplarité du professeur Guinko en matière de formation de la relève mérite d'être saluée et magnifiée. Il est la référence incontestable dans le domaine des Sciences naturelles et agronomiques et sa renommée, selon lui, va au-delà des frontières du Burkina Faso. A l'entendre, l'héritage immense qu'il a légué aux générations actuelles constitue un socle sur lequel elles s'appuient pour porter haut le flambeau de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur national et international. Selon lui, sur le plan administratif, il a été un intrépide et loyal serviteur de l'Etat, singulièrement de la communauté universitaire.

Adjima Thiombiano, ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, « fils scientifique » du professeur, souligne que son engagement sans réserve pour la formation des compétences fait qu'il mérite qu'aujourd'hui toute la communauté universitaire nationale et africaine marque une halte pour admirer avec la plus grande déférence les oeuvres accomplies par ce baobab du système éducatif. L'une de ses oeuvres les plus importantes demeure les graines qu'il a semées partout et qui pérennisent les acquis du combat que le professeur a mené tout au long de sa carrière.

« On retiendra que plus de 40 docteurs ès sciences ont eu le privilège d'être formés par cet homme de rigueur dans les domaines de la botanique, de la foresterie, de l'agronomie, de l'écologie et de la biodiversité. Ce privilège s'étend de nos jours à plus de 200 autres docteurs thèses uniques qui sont des produits directs des fils et petits-fils », a confié le tenant du crachoir, avant d'ajouter que grâce à son sens élevé de la collaboration et de la solidarité le Pr Guinko a su mettre en place un véritable réseau scientifique avec tous ses pairs d'Afrique précisément du Niger, du Togo, de la Cote d'Ivoire, du Bénin, la Centrafrique et du Tchad.

Encadré

Aperçu sur la carrière du Pr Sita Guinko

Le professeur Sita Guinko est un père, un grand-père et un arrière-grand-père scientifique au sein de la communauté de l'université Joseph Ki-Zerbo. Admis à la retraite depuis 2004, il a contribué à la formation de nombreuses générations de scientifiques dont est issu le patron de la cérémonie, le Pr Adjima Thiombiano. Il a son actif plus de 40 « filles et fils scientifiques », plus 90 « petites-filles et petits-fils scientifiques » et près d'une soixantaine « d'arrière-petites-filles et fils scientifiques ».

Dans l'administration universitaire, le Pr Guinko a occupé les postes de : directeur de l'Institut supérieur polytechnique (1980-1981), actuelle UFR-SVT, directeur de la planification (1985-1993), directeur chargé des relations de la promotion des enseignants et de la relation avec le CAMES (1993-1994), doyen des sciences et techniques (1994-1995), vice-recteur de l'université de Ouagadougou, actuelle UJK-Z (1995-2001) et vice-président de l'université de Ouagadougou (2001-2003). Ainsi, il a contribué à l'édification de l'administration universitaire burkinabè.