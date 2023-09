Madagascar: Processus électoral - Le quatrième dialogue de la CENI n'aura pas lieu

Le quatrième dialogue avec les acteurs politiques et la CENI, prévu ce jour, n'aura pas lieu. Aucune date de report n'est jusqu'à présent donnée par la commission. Sensé se tenir aujourd' hui, le quatrième dialogue pour un processus électoral inclusif et transparent, organisé conjointement par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), n'aura finalement pas lieu.

La réunion est reportée à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée par la Commission. Selon Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la CENI, ce report n'est autre qu'une stratégie qui vise l'apaisement. Vu le nombre des représentants des candidats présents lors de la première réunion avec ses membres non permanents la semaine dernière, la CENI prend un pas de recul pour mieux entreprendre les discussions avec les acteurs politiques, avec la conjoncture qui devient de plus en plus tendue.

Climat de méfiance

La première réunion s'est tenue au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de juillet. La quatrième réunion ne sera pas reportée pour longtemps d'après les dires du rapporteur général, il estime que la semaine prochaine est propice pour la rencontre. La méfiance des candidats à la présidentielle vis-à-vis des organes de préparation et d'organisation des élections est une des raisons de ce report, après les déclarations fréquentes qui fustigent la CENI et la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

Dernièrement, les candidats ont refusé de collaborer avec ces institutions et cela freine effectivement le déroulement des évènements organisés au vue de l'élection. La rencontre avec les candidats, initiée par la HCC, a dû être reportée pour raison de boycott du collectif des onze candidats. Rencontre qui s'est finalement tenue hier à Ambohidahy au lieu d'Antaninarenina.