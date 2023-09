Madagascar: Période de soudure - Les autorités veillent au grain

La période de soudure se profile à l'horizon pour le riz. Les autorités du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation ainsi que le State Procurement of Madagascar indiquent prendre les mesures qui s'imposent en amont.

Anticipation et préparation à toutes les éventualités. Voilà comment les autorités, notamment au niveau du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) et la State Procurement of Madagascar (SPM) comptent faire face à la période de soudure qui pointe le bout de son nez. Le département ministériel, sous la conduite d'Edgard Razafindravahy pour sa part, veille au grain afin d'assurer une stabilité des prix mais aussi de faire face à cette période de difficulté, déjà prévisible chaque année.

Les stocks actuels de riz sont suffisants et d'autres stocks sont en train d'arriver à Toamasina pour faire face à cette période, confient les autorités. D'après le MICC, « En plus des 15 960 tonnes de riz distillés à Toliara il y a de cela deux semaines ou encore les 21 000 tonnes de riz, stockés au port de Toamasina, le riz importé par le State Procurement of Madagascar commence aussi à pénétrer le marché local, et ce, malgré la suspension des exportations de riz décrété par l'Inde ».

Une décision qui avait été prise en juillet dernier par New Delhi à cause de diverses raisons, notamment climatiques et politiques. Les retombées, bien que déjà prévisibles de l'estompement des exportations indiennes font des ravages partout ailleurs avec la flambée des prix de la tonne métrique du riz, avec un coût de cinq cent quatre-vingt dollars la tonne contre quatre cent trente au mois de juillet.

À la loupe

Madagascar, pour le moment, n'a rien à craindre des pressions inflationnistes que cette décision engendre à l'échelle internationale. Les autorités se focalisent plutôt sur la période de soudure avec des mesures censées réguler les marchés locaux. En effet, les prix du riz sur le marché local ont accusé une hausse avec les variétés locales de riz qui ont grimpé, comme chaque année, et chez les grossistes et chez les détaillants.

Toutes les parties prenantes, régulatrices de la surveillance de cette denrée vitale rassurent cependant, par rapport à la continuité de l'approvisionnement en riz de la Grande île. « 300 tonnes sont déjà entrées sur le territoire depuis le début de cette semaine. Elles sont déjà stockées dans les silos du SPM à Anosizato. Trois cent autres tonnes sont aussi arrivées à Toamasina actuellement », rassure le MICC.

Comme à chaque début de période de soudure, les contrôles sur l'application de la vérité des prix seront également monnaie courante, surtout avec cette denrée vitale, base de l'alimentation de milliers de ménages malgaches. « Les contrôles au niveau des stocks et des marchés par les agents de la direction du Commerce seront renforcés au niveau des distributeurs pour éviter toute fraude et abus par rapport aux marchandises », explique Laurencia Razanadrakoto, Directrice de la protection des consommateurs au niveau du MICC.