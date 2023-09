Madagascar: Protection de l'environnement - Des solutions financières moins coûteuses pour les entreprises ?

Des finacements plus accéssibles pourront être disponibles pour les promoteurs de projets environnementaux.

Eco-compatibilité», un mot qui tient à coeur à de plus en plus d'entreprises, qui souhaitent investir du capital dans n'importe quel secteur d'activité. Que ce soit par souci de l'environnement, ou bien évidemment par souci d'une image positive vis-à-vis du consommateur.

Des discussions, dans le but de sensibiliser les entreprises et soutenir celles porteuses de projet aux enjeux environnementaux et aux modalités d'investissement de capitaux dans ceux-ci, se sont tenues hier au Novotel Alarobia.

Une journée dédiée aux porteurs de projets environnementaux pour des «échanges constructifs en faveur de la durabilité environnementale», si l'on croit une communication du programme SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance) , le label finance verte de l'Agence française pour le développement (AFD). D'après le programme SUNREF, «cette occasion a permis de s'inspirer des réussites de diverses entreprises qui se sont engagées dans des projets tels que le traitement des eaux usées, le traitement des déchets et d'autres Initiatives éco-responsables».

Énergie propre

À la sortie de la salle, chaque partie prenante s'est forgée son idée de l'école compatibilité en raison des échanges qui ont débouché sur des « modèles de solutions financières pour des projets souhaitant équilibrer les aspects économiques, sociaux et environnementaux de leurs opérations », ont indiqué les responsables du projet SUNREF.

%

Depuis plusieurs années, l'Union Européenne, ainsi que l'AFD, opèrent dans le but d'installer une démarche visant à utiliser de l'énergie de plus en plus propre, notamment pour les entreprises de la Grande île, quand celle-ci utilise encore près de 80% d'énergies fossiles pour subvenir à ses besoins énergétiques.

En 2020, le programme de financement de L'AFD a été offert à Madagascar et aux entreprises souhaitant emboîter le pas vers la démarche éco-responsable, ou encore la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Une possibilité pour les sociétés opérant dans le secteur de l'énergie verte de bénéficier de lignes de crédit bancaires auprès des banques locales, sur une durée de quatre ans, avec un programme d'assistance technique sur lequel s'appuyer pour aller de l'avant et montrer l'exemple de la solvabilité et de l'équilibre entre les activités d'entreprise et la protection de l'environnement.