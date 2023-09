Congo-Kinshasa: Accélération de la croissance économique, Haut-Katanga - Le CERPC recommande une vision plus agricole

Représenté par M. Albert Lutete, le Centre de Recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solidaire (CERPC) a proposé au ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et élevage de servir de l'agriculture comme levier pour l'accélération de la croissance économique du Haut-Katanga. C'était lors d'une audience au sein dudit ministère le mercredi 20 septembre 2023.

Cela ne peut se faire, selon M. Albert Lutete, qu'à travers le système coopératif.

«Selon la vision du Chef de l'Etat, on veut la revanche du sol sur le sous-sol. Ça ne peut se faire qu'à travers le système coopératif. Aujourd'hui, toutes les provinces doivent se préparer à élaborer des programmes qui tiennent compte de ce système coopératif, surtout en matière de développement rural et coopératif. Et vous savez, dans l'histoire de notre pays, depuis 1960, les grandes réformes sur le plan économique sont parties de notre province du Haut-Katanga »

Cette initiative, avec le Haut-Katanga comme province pilote permettra au sol de prendre la revanche sur le sous-sol avant de se répandre dans toutes les provinces de la RDC.

Pour M. Albert Lutete, cette audience, qui a été l'occasion de présenter cette réforme en analysant comment se portent les sociétés coopératives, a rencontré l'assentiment du ministre qui, d'ailleurs, a rassuré son interlocuteur que la province est déjà dans cette réforme. «Nous nous spécialisons dans la recherche pour asseoir dans notre pays les sociétés coopératives notamment, dans le secteur agricole. Et, c'est à ce titre que nous sommes venus échanger avec le ministre de l'agriculture pour voir comment le système coopératif se porte et quelles sont les perspectives qu'on peut imprimer à ce mouvement coopératif au niveau national. L'excellence m'a rassuré que la province du Haut-Katanga est déjà dans cette réforme, les coopératives sont répertoriées et ils sont déjà prêts pour passer à cette grande réforme qui amènera à ce que l'agriculture prenne place à côté du secteur minier dans cette province. », a déclaré l'hôte du Ministre provincial de l'Agriculture du Haut-Katanga, au sortir de l'audience.

Pour rappel, via ce ministère, le gouvernement provincial a déjà impacté dans le combat contre la crise alimentaire dans le Haut-Katanga grâce à sa nouvelle politique agricole.