Congo-Kinshasa: Bien-être des victimes, New-York - Pramila Patten prête à accompagner le FONAREV

En séjour aux Etats-Unis d'Amérique, précisément à New-York, en marge de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Première Dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, et la Direction du Fonds National de Réparation des victimes des violences sexuelles en milieux des conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV ) ont échangé avec le Bureau de la Sous secrétaire des Nations Unies en charge des violences sexuelles liés aux conflits, le mardi 19 septembre 2023.

Une rencontre de prise de contact qui a permis à Lucien Lundula Lolatui, Directeur général du Fonarev de présenter à Pramilla Patten, sous Secrétaire des Nations Unies en charge des violences sexuelles liées aux conflits, la feuille de route de la structure qu'il dirige et aussi des actions déjà entreprises. Il s'agit notamment, de la commémoration du Genocost le 2 août dernier et de la récente itinérance effectuée dans 5 provinces de la RDC, à savoir : le Nord et Sud-Kivu, le Kasaï-Central, l'Ituri et le Kongo Central. Une itinérance qui a permis au Fonarev d'établir un contact direct avec les victimes mais aussi avec d'autres personnalités engagées dans la lutte contre les violences sexuelles à l'instar du prix Nobel, le Docteur Denis Mukwege.

Par ailleurs, Patten Pramila qui a rassuré de l'accompagnement de son bureau, des passerelles de collaboration doivent être identifiées. Des experts du Fonarev et ceux ayant travaillé sur les réparations en Irak, au Kosovo, et en Guinée établiront un cadre de collaboration afin de s'échanger les bonnes pratiques.