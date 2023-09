Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'UDPS et l'AAAP peaufinent des stratégies pour soutenir Félix Tshisekedi, leur candidat commun

Augustin Kabuya, Secrétaire Général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a présidé, le mercredi 20 septembre 2023 à la permanence du parti à Limete, une séance de prise de contact avec une délégation de l'Alliance des Acteurs Attachés au peuple (AAAP). Cette rencontre a été consacrée uniquement au programme des élections et à la mise à niveau générale en ce qui concerne l'élaboration des stratégies pouvant aboutir à la victoire à tous les niveaux des élections, de pouvoir consolider foncièrement les relations entre les deux parties et, aussi, cimenter les relations entre Udps-AAAP. Laurent Batumona, président du bureau politique de l'AAAP a remis officiellement la Charte de cette plateforme au Secrétaire général de l'UDPS. Il a été entouré de Tony Kanku Shiko, Autorité Morale, du Prof. Kin-kiey Mulumba, Porte-parole, Henriette Wamu, 3è Vice-présidente en charge du Genre, Michel Bongongo en charge de communication et Singoma Mwanza Hamisi.

Cette nouvelle séance de travail s'inscrit dans le prolongement de Hautes Directives données par les leaders qui ont travaillé et collaboré avec le Feu Président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, et qui ont posé les jalons d'un programme réfléchi, intégré et ambitieux destiné à apporter une réponse forte, cohérente, rapide et volontariste à son combat pour la restauration de la démocratie et renouveler cette stratégie pour 2023. Il s'agit, entre autres, de Laurent Batumona, Tony Kanku Shiku, Mme Heriette Wamu et ceux qui ont rejoint le rang lors de la bataille de la conquête du pouvoir par Félix Tshisekedi en 2018, à l'instar du Prof. Kin-kiey Mulumba.

En tant que représentant de la famille politique du Chef de l'Etat et responsable de l'Udps, Augustin Kabuya Mwana Bute a indiqué son Parti est la maternité politique du Président de la République Félix Tshisekedi. Et d'ajouter : "Depuis le 26 août dernier, nous avons renouvelé notre confiance à Félix Tshisekedi pour un second mandat de 5 ans à la tête du Parti et nous l'avons désigné candidat Président pour le prochain scrutin présidentiel. Il est donc de bon aloi que je reçoive et discute avec la forte délégation de l'AAAP afin de voir ce qu'on peut faire ensemble dans les jours à venir".

A l'en croire, "En tant que le SG de l'Udps, je ne peux pas fermer la porte à toute personne ou entité politique qui désigne Félix Tshisekedi comme candidat à l'élection présidentielle de 2023". Il ajoute : "En ce moment, mon parti, Udps, reste ouvert à toutes les sollicitations. Il n'y a pas de secret, il y a seulement un problème de prise de conscience devant chaque évènement politique. Moi je vois très mal que celui qui est venu vers l'Udps et qui fait allégeance au Chef de l'Etat puisse rencontrer une résistance de notre part. Nous sommes ouverts pour recevoir tout le monde. Même aujourd'hui, si Martin Fayulu me dit qu'il veut soutenir le Chef de l'Etat, je vais le recevoir", déclare le SG de l'Udps.

Penser selon une logique de convergence à une stratégie gagnante sur la base d'un enjeu électoral précis avec un candidat commun à l'élection présidentielle, telle est la vision du président du bureau politique de AAAP qui vise, à priori, de réunir, d'une part, toutes les personnalités qui ont collaboré avec l'UDPS pour qu'elles soient ensemble afin de saluer le leadership de Kabuya Augustin, secrétaire général de l'Udps, pour avoir réussi l'organisation du Congrès de l'Udps et avoir réussi à investir Félix- Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le candidat président de la République aux échéances électorales de 2023.

D'autres part, l'AAAP a annoncé, à cette occasion, que la date du 28 septembre prochain va rassembler tous les regroupements de cette plateforme pour qu'à leur tour, ils puissent investir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat commun à l'élection présidentielle de 2023. "Notre candidat qui doit triompher, c'est le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons les mêmes intérêts, nous sommes une même famille. Raison pour laquelle, nous sommes venus voir le haut patron du parti présidentiel pour réaffirmer notre position à soutenir le Chef de l'Etat pour sa réélection en étroite collaboration avec son parti politique", a déclaré Tryphon Kin-kiey Mulumba, Porte-parole de l'AAAP.

L'occasion faisant le larron, il a été aussi question de commémorer les Héros de l'Udps fauchés par l'intolérance de FCC. L'UDPS s'est souvenue de ses combattants brûlés vifs par un incendie provoqué par les forces du mal dans leur permanence de la 10ème rue Limete pendant que l'UDPS se battait pour la tenue des élections.