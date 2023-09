Congo-Kinshasa: Dans son mot d'ouverture de la 6ème Conférence Nationale, IIA Congo - Alain-Serge Lubelo dégage le rapprochement entre la redevabilité et la fonction de l'Audit interne

«Par mon entremise, l'IIA Congo vous remercie de cet intérêt que vous portez, non seulement à l'audit interne, mais aussi et surtout à ses pratiques professionnelles encadrées par les normes internationales. Certains d'entre vous le savent, l'audit interne est un corps de métier qui réunit, au niveau international, 320.000 membres qui le pratiquent au sein des instituts comme l'IIA Congo et chapitrent sur 115 pays et territoires à travers la planète », a souligné, de prime abord, Monsieur Alain-Serge Lubelo, Président de l'Institut des Auditeurs Internes du Congo (IIA Congo), dans son allocution lue à l'ouverture de la 6ème Conférence Nationale de l'audit interne. Face à de nombreux auditeurs ayant répondu présent à ces assises, hier jeudi 21 septembre 2023, à Béatrice Hôtel, il a dégagé l'asymétrie existant entre la notion de la redevabilité et la fonction de l'audit interne au sein des institutions du secteur public et des organisations privées.

Choix de la thématique

«La redevabilité n'est pas par rapport à l'audit interne, mais plutôt aux acteurs concernés. Oui, la redevabilité est un sujet rare dans ce secteur d'activité de notre environnement. Par redevabilité, il n'y a pas que le sens de rendre compte, mais également de tenir informé une personne physique ou morale, responsable des actes posés directement ou indirectement, dans l'exercice d'une responsabilité. Ces personnes sont les institutions du secteur public qui ont pour but essentiel de promouvoir le bien-être de la communauté nationale en utilisant, de manière responsable, les ressources mises à leur disposition. Egalement, il y a les organisations du secteur privée qui ont pour objectif de faire les bénéfices nécessaires pour grossir les richesses des investisseurs par une gestion responsable des ressources mises à leur disposition. La redevabilité de ces deux personnes se verra par les résultats obtenus. D'un côté, le bien-être et le développement de la communauté. Et de l'autre, la création des richesses supplémentaires.», affirmait Alain-Serge Lubelo lors de l'exposé de ses arguments.

%

Poursuivant son intervention, ce dernier a dégagé le rapprochement entre la redevabilité et la fonction de l'audit interne en ces termes : «A ce niveau, certains se demandent : quelle est la part de l'audit interne dans tout ça ? En regardant les acteurs cités ci-haut, la place de l'audit interne pourra se dévoiler car ils ne posent pas d'actes de gestion. Cependant, en lisant attentivement sa définition, l'on se rend compte que celui-ci contribue à créer de la valeur ajoutée...Dans la pratique, on n'aura jamais une organisation qui fonctionne mal et pour laquelle sa fonction d'audit interne fait du bon travail. L'échec de ces institutions et organisations est aussi l'échec de leur fonction d'audit interne. C'est pour cette question impérieuse, tout au long de cette conférence, que l'IIA Congo a jugé utile de mettre sur une même table les acteurs des secteurs public et privé. Les échanges de cette conférence tourneront sur les questions majeures de l'heure, en prenant l'environnement rd-congolais et celui du monde ».

Appel aux participants

Convié pour donner solennellement le go à ces assises, Monsieur Jean-Gaston Manya, Secrétaire Général au Ministère des Finances, a exprimé son sentiment d'honneur sur l'ouverture de bal de cette 6ème Conférence Nationale au cours de laquelle, a-t-il affirmé, « imaginé un partage d'expériences sur la performance de l'audit interne et la redevabilité des organisations des secteurs privé et publics ».

Face à l'assistance, il a réitéré ses encouragements à oeuvrer dans cette voie et souhaité que cette louable initiative permettre de traiter des sujets plus profonds sur l'audit dans notre pays.

« Avec le besoin croissant en matière de contrôle dans le monde, en général, et en RDC, en particulier, cette conférence arrive à point nommé et va nous offrir des opportunités afin que les réflexions et échanges contribuent à améliorer les performances des uns et des autres. Par conséquent, j'exhorte chacun des participants d'apporter sa réflexion et de contribuer à la réussite de ces travaux. Les réflexions et propositions issues de ces travaux seront utiles et devront répondre aux besoins de toute notre Nation. Ces réflexions vont contribuer à la dynamique de changement prôné par Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 6ème Conférence Nationale sur l'audit interne en RD. Congo », a-t-il déclaré.

A l'ordre du jour

A la suite de ces deux premières interventions, il s'en est suivi, d'une part, des interventions axées sur les normes d'Audit Interne et leur évolution, l'Inspection Générale des Finances comme outil de redevabilité de l'utilisation des fonds publics, la redevabilité dans la régulation du secteur bancaire.

De l'autre, des éclaircissements sur les récentes innovations de l'Impôt Professionnel sur les Revenus dans son axe de la déclaration récapitulative du domaine de collaboration entre la Direction Générale des Impôts et la fonction d'audit interne. Ainsi que la présentation du module de formation sur l'IIA Congo.

Pour rappel, entamée hier, cette 6ème Conférence s'enchaînera jusqu'au samedi 23 septembre 2023, dans le même cadre.