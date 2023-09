Afrique: Hôtel du golf - La Sonapie rassure les grévistes qui réclament au moins 9 mois de salaires

Le Directeur Général de la SONAPIE a rassuré les employés du Golf hôtel en grève pour 12 mois de salaires impayés.

130 agents de l'Éden Golf hôtel d'Abidjan à Cocody étaient en grève le vendredi 21 septembre, sur le site dudit complexe hôtelier, en grande partie fermé depuis le 27 juillet 2023 pour vétusté entre autre. Ils réclamaient 12 mois de salaires impayés accumulés depuis 2019.

[ Les griefs selon un délégué syndical ]

« Il se trouve que nous avons des arriérés de salaires de 9 mois. Depuis le mois de juillet 2023 (date de fermeture de l'hôtel), nous n'avons plus perçu de salaire jusqu'à ce jour. Quand nous additionnons tout cela, avec une gratification de trois mois en 2022, cela fait 12 mois que nous n'avons de salaire. Or, c'est la rentrée scolaire et nos enfants sont encore à la maison, faute de moyens financiers pour les inscrire. Nous peinons à nourrir nos familles. La situation devient intenable, alors que notre hiérarchie ne fait aucun geste. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre ras-le-bol », a expliqué N'Guessan Kouamé Stéphane, Délégué syndical en exercice à l'hôtel depuis le 1er juin 1985. Dans le cadre de la grève , les agents ont paralysé le service minimum en cours dans l'établissement hôtelier, depuis la mesure de fermeture.

Le Président de la République appelé au secours

En dehors des jardins et des aires de jeux encore ouverts, l'hôtel qui date de 1976 ne reçoit plus de clients en son sein.

La grève est selon le même délégué syndical interrogé la conséquence de l'échec de discussions avec les responsables de l'hôtel à l'Inspection du travail. « Suite à notre préavis de grève, ils nous ont reçus à plusieurs reprises à l'Inspection du travail. Le 11 septembre 2023, nous leur avons donné la date butoir du 20 septembre pour qu'ils nous paient, au moins, les salaires du mois de juillet et d'août 2023, plus la gratification, pour que nous puissions faire face à la rentrée scolaire. Nous n'avons pas eu de suite. C'est pourquoi nous manifestons aujourd'hui, pour attirer l'attention des autorités pour qu'elles nous viennent en aide. Nous appelons au secours, le Président de la République Alassane Ouattara », a-t-il lancé au nom de ses camarades.

Kaladji Diabaté, DG SONAPIE rassure que les salaires seront payés

Sur place, les responsables de l'entreprise de gestion de l'hôtel ont refusé de répondre aux questions de l'équipe de reportage de L'Intelligent d'Abidjan qui demandait leur version des faits. C'est le Directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État (SONAPIE) qui a rencontré les agents grévistes. Il est arrivé au Golf hôtel, accompagné de Alexandre Kouamé, le Directeur de Cabinet du ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, et de plusieurs de ses collaborateurs. Après avoir écouté les uns et les autres, il a assuré que les salaires impayés seront réglés. « Je ne sais pas comment vous le dire, mais, sachez que votre argent sera payé. Je vous donne ma parole. Cette situation sera réglée et sera bientôt un souvenir dont vous parlerez entre vous en riant. Je vous invite à cesser le mouvement de grève. Je comprends votre situation. Cet hôtel sera rénové et étendu. Nous avons une idée de comment cela sera fait. Prenez votre mal en patience et faites confiance à la SONAPIE », a lancé Kaladji Diabaté aux travailleurs.