Cote d'Ivoire: Prix d'Excellence 2023 - L'Ape-Ci félicite sa présidente, M'ma Camara pour cette distinction

Dans un communiqué transmis à Fratmat.info, ce mercredi 20 septembrze 2023, l'Association de la Presse Étrangère en Côte d'Ivoire (APE-CI) a indiqué qu'elle fière d'annoncer que sa Présidente, M'ma Camara, a remporté le Prix d'Excellence 2023 pour le Développement des Médias. » Et d'aujouter : « L'APE-CI lui adresse toutes ses félicitations pour cette distinction, obtenue à titre individuel, qui récompense l'ensemble de sa carrière, ainsi que son engagement personnel et professionnel pour l'amélioration de l'environnement des médias en Côte d'Ivoire et en Afrique. »

Parmi les pionnières du Journalisme reporter d'images (JRI) en Côte d'Ivoire, responsable adjointe de l'agence de presse Top News Africa ou encore coordinatrice régionale Pool Africa/France 24, l'on peut lire dans le communique que M'ma Camara a mis son expérience professionnelle au profit de la jeune génération d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes.

Enseignante en journalisme et en communication à l'ISTC Polytechnique, à l'Académie des Forces armées de Zambakro, et à l'Ecole de Police d'Abidjan, elle est engagée au sein de son ONG Mahmedias qui oeuvre dans l'éducation sociale à l'information et aux médias, et lutte contre la désinformation.

Il faut souligner que M'ma Camara a choisi de consacrer ce Prix d'Excellence 2023 pour le Développement des Médias 2023 et sa récompense à la formation de journalistes de qualité. Aussi a-t-elle décidé d'encourager l'implication des femmes dans la spécialité Journalistes reporters d'images (JRI) en Afrique, où seulement 2% de femmes exercent cette profession.

Le Prix national d'Excellence consacre l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire de promouvoir une société d'Excellence. Son organisation annuelle, depuis son retour en 2013, épouse les différentes visions du Président Alassane Ouattara, qui entend aujourd'hui bâtir la Côte d'Ivoire Solidaire. D'ailleurs c'est au Chef de l'Etat en personne qu'est soumise la liste des lauréats de l'édition 2023. Ils étaient 87 en cette année