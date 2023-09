Algérie: M. Attaf tient des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues à New York

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a tenu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, en marge de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies (ONU), a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

"M. Attaf a tenu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ces homologues. Il a rencontré les ministres des Affaires étrangères d'Italie, d'Autriche, de France, du Sénégal et du Nicaragua et ce, en marge de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e session de l'AG de l'ONU", ajoute la même source.

Le ministre s'est également entretenu avec le Conseiller à la Sécurité nationale de la République fédérale du Nigeria, M. Nuhu Ribadu, et avec la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Mme Svenja Schulze, souligne le communiqué.

Ces rencontres ont été l'occasion de passer en revue les relations bilatérales entre l'Algérie et ces pays, et d'échanger les vues sur les questions majeures inscrites à l'ordre du jour de l'AG et du Conseil de sécurité.

La détérioration de la situation dans la région du Sahel a été particulièrement abordée, ainsi que les efforts de l'Algérie pour la cristallisation et l'activation des solutions pacifiques des crises qui menacent la sécurité et la stabilité de la région notamment au Niger, au Mali et en Libye, outre l'approche de développement que notre pays tend à promouvoir à travers la mobilisation du soutien nécessaire dans le cadre d'un traitement durable des défis accrus auxquels sont confrontés les Etats et les peuples de cet espace géographique, indique le communiqué.