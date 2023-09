Afrique: Des containers bloqués aux ports de Matadi, au 5e jour de la grève des camionneurs

La grève des transporteurs, déclenchée par l'intersyndicale des professionnels du transporteur routier depuis le lundi dernier, entraîne peu à peu un engorgement au niveau des installations portuaires de la ville de Matadi (Kongo-Central), a constaté le reporter de Radio Okapi jeudi 21 septembre.

Depuis le déclenchement de cette grève, les véhicules poids lourds qui circulent dans la ville de Matadi sont à compter du bout des doigts.

Cinq jours après, les différents ports de Matadi sont bondés de containers. Cette situation a engendré une hausse des prix de certains produits manufacturés dans la ville portuaire. Par exemple, un sac de riz de 25 kilos est passé de 56 000 francs congolais à 62 000 francs (24,8 USD).

Tous les routiers, sensés transporter des containers des vivres et autres produits non-alimentaires entre cette province et la ville de Kinshasa, se retrouvent du matin au soir au rond-point 24 Novembre, dans le seul but de persécuter les chauffeurs qui se désolidarisent d'eux.

À travers cette grève, ces routiers dénoncent la non-prise en compte, par le Gouvernement, de leurs revendications relatives à l'amélioration de leurs conditions professionnelles et salariales.

D'après Vital Toko, secrétaire provincial adjoint du syndicat force routière du Congo, les transporteurs présentent onze revendications. Il s'agit notamment de l'examen, par le Gouvernement, de la situation de blocage des camions jusqu'à 22 heures à l'entrée de Kinshasa à Mitendi et à Mpozo à l'entrée de Matadi et la révision de certaines taxes et ponction "qui appauvrissent le secteur routier et ne permettent pas l'application d'une bonne politique salariale".

Le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, auprès de qui les syndicats regroupant tous les chauffeurs des véhicules poids lourds du Kongo-Central, sont allés sollicités l'implication, les a invités au respect des dispositions réglementaires relatives à la grève.

Si le Gouvernement, le patronat et les transporteurs ne parviennent pas à un accord, cette grève observée dans le réseau routier national Ouest, va s'étendre dans d'autres provinces du pays, ont averti ces routiers dans leur lettre de préavis de grève.