Maroc: La société LafargeHolcim annonce une progression de 9% de son résultat net consolidé au premier semestre 2023

Le résultat net consolidé IFRS de la société LafargeHolcim Maroc, une entreprise de cimenterie établie au royaume chérifien, s'est accru de 9% à l'issue du premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, selon les comptes consolidés élaborés par la direction de l'entreprise.

Ces comptes arrêtés au 30 juin 2023 mettent en relief un résultat net de 826 millions de dirhams (MDH) contre 756 MDH au 30 juin 2022. La direction de la société explique cet accroissement par des éléments exceptionnels, ajoutant que le retour sur capitaux investis s'établit à 10% sur le premier semestre 2023.

Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé connait une hausse de 3% à 4 130 MDH contre 4 004 MDH au 30 juin 2022. Selon les responsables de LafargeHolcim Maroc, cette hausse a eu lieu «en raison d'une augmentation substantielle des exportations de clinker sur la période.» Cette hausse est d'autant plus importante à leurs yeux qu'elle intervient dans un contexte de contraction de près de 4,6% du marché domestique des ciments, selon le Ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

Le résultat d'exploitation courant s'est établi à 1 468 MDH à fin juin 2023, en restant stable par rapport à la même période de l'exercice 2022.

«LafargeHolcim Maroc poursuit ses efforts d'optimisation de coûts tout en restant focalisé sur l'innovation, la qualité de service et le développement de son offre pour améliorer la satisfaction de ses clients», note la direction de la société quant aux perspectives qui se dessinent. Selon elle, LafargeHolcim Maroc continuera aussi sur la lancée des avancées importantes réalisées au 1er semestre dans son programme de développement durable, telles que l'élargissement de la gamme de produits verts et le lancement du tout premier béton à base de granulats recyclés en Afrique.

%

Dans l'entendement des responsables de la cimenterie, celle-ci accélèrera la mise en place de sa feuille de route de décarbonation par le développement de l'utilisation de combustibles alternatifs et l'augmentation du taux de substitution en énergie éolienne qui dépasse déjà les 80% sur l'ensemble de ses sites.

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. La société est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, et Al Mada - Positive Impact - fonds d'investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.

Présente au Maroc depuis 1928, « LafargeHolcim Maroc met, selon ses dirigeants, toute son expertise et son savoir-faire au service du développement économique et social du Royaume, en participant à la modernisation du secteur de la construction et en s'inscrivant dans la stratégie nationale de développement durable à horizon 2030.»