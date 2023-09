Sénégal: Eliminatoires CAN 2024 - Mame Moussa Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale féminine - « On a envie de retourner à la CAN »

Le Sénégal affiché la grande ambition de retourner à la Coupe d'Afrique des nations. Les Lions se lanceront ce vendredi 22 septembre avec la rencontre face au Mozambique comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine de football, prévue en 2024 au Maroc. A deux jours de ce match, le sélectionneur national Mame Moussa Cissé a fait le point de la préparation et indique que le moral de l'équipe nationale est « au beau fixe ». Le Sénégal affrontera le Mozambique dans une double confrontation le vendredi et lundi 25 septembre au Stade Lat-Dior de Thiès.

«A nous d'élever notre niveau de jeu »

Je vois que vous avez déjà votre jugement par rapport au Mozambique. Mais on verra à la fin du match si elle est moins forte. Ce sera à nous d'élever notre niveau de jeu pour essayer de confirmer sur le terrain. On se prépare comme on l'a toujours fait en essayant de mettre tous les atouts de notre côté. Nous sommes le Sénégal. Nous avons fait la dernière CAN et nous avons envie de retourner à la CAN. On a fait beaucoup de chemin avec cette équipe.

Il y a eu de bons moments et des moments moins favorables, mais nous en avons tiré des enseignements de tout cela pour essayer d'avoir l'équipe la plus compétitive possible pour gagner ces deux matchs. On s'est bien prépare depuis un mois avec un groupe essentiellement de joueuses évoluant dans le championnat sénégalais. La particularité, c'est qu'il fallait les prendre parce qu'elles n'avaient plus de compétition en club. Nous avons quatre semaines. Depuis lundi, les expatriées sont arrivées. Elles sont toutes là. Les dernières arrivées viennent de Marseille. Elles ont participé à l'entrainement de ce mardi. La préparation se passe bien. On est prêt pour pouvoir faire un très bon match qui va nous permettre, dès la manche aller, d'avoir une marge nous permettant de travailler sereinement la manche retour.

« Je me concentre sur mon équipe et nos qualités »

Nous avons des vidéos avec lesquelles, nous avons travaillé avec la cellule de communication de la Fédération. C'est vrai, on n'avait pas beaucoup d'informations au moment du tirage au sort, mais, aujourd'hui, avec la cellule nous avons des informations sur cette équipe. Ce que nous savons du Mon, c'est ce que c'est une équipe de l'Afrique du Sud, avec un peu avec les mêmes caractéristiques que la Zambie ou l'Ouganda avec beaucoup de vitesse, de vivacité, d'agressivité. Tout cela est important mais je me concentre sur mon équipe et nos qualités et, sur la base des deux matchs que nous avons joué ici contre l'Algérie, d'être au meilleur de notre forme pour faire face à cette adversaire et s'imposer.

« Le mental est au beau fixe »

Le mental est au beau fixe. Les filles sont conscientes des enjeux en face. Elles savent qu'elles ont du potentiel mais ce n'est pas suffisant, il y a encore du travail à faire. Il y a de la concentration et du sérieux. La mentalité est bonne et ces joueuses ont compris aujourd'hui, ce que nous attendons d'elles. Elles ont envie de faire plaisir au peuple sénégalais en gagnant ces deux matchs à Thiès.

« Tout faire pour être toujours au rendez-vous »

Notre projet était de retourner à la CAN après dix ans d'absence. On a envie de retourner à la CAN. Il ne fallait pas retomber dans ces travers-là. Si cette équipe doit grandir, elle doit d'être au contact avec le football de haut niveau. Le fait d'avoir côtoyer encore le football africain a permis à cette équipe du Sénégal de grandir. Ce sont des rendez-vous importants, et nous devons essayer de tout faire pour être toujours aux rendez-vous. Nous avons raté la Coupe du monde. On avait la chance d'y aller mais on ne l'a pas fait.

Il faut capitaliser tout ça. Il faut tirer de ses insuccès et avoir une qualification constante. C'est comme ça que les filles vont grandir. C'est un environnement nouveau, complément différent. Beaucoup de nos joueuses, après cette CAN 2022, se sont retrouvées en Europe. Il y a 2 ou 3 ans derrière, on avait qu'une à deux filles qui venaient de France. Aujourd'hui, on en a neuf. Entre notre contre l'Algérie et maintenant nous avons trois filles qui sont parties. Hapsatou Malado Diallo et Pascaline Bassène sont parties en Espagne et Albertine Khemesse Faye aux Etats-Unis.

« J'ai une base de données d'une vingtaine de joueuses sénégalaises qui sont dans la diaspora »

Le plus intéressant, est qu'elles partent très jeunes et à 18 ans. Elles vont trouver un autre cadre, un autre environnement et cela leur permet de progresser. C'est important pour leur processus de maturation. Quand elles reviennent elles vont apporter une plus-value à l'équipe. Dans ce travail, on est en train de faire de bonnes choses. Autre chantier sur lequel nous travaillons, j'ai une base de données d'une vingtaine de joueuses sénégalaises qui sont dans la diaspora et qui ont envie de rejoindre l'équipe.

On travaille pour les meilleurs profils. Nous avons des contacts très poussés. Nul doute que durant les prochaines sorties de l'équipe nationale, on pourra les avoir pour renforcer notre groupe. A un moment, on fera comme le Nigeria, le Cameroun qui peuvent jouer des matchs avec l'ensemble de effectif venant des Etats unis, d'Europe et même de certains grands club en Afrique.

Oui, effectivement que Safietou Sagna était la capitaine de l'équipe lors de la CAN. Le capitanat, c'est la chasse gardée de l'entraîneur. Par rapport à la vie de groupe et par rapport à ses qualités et bien d'autres choses, j'ai préféré moi-même confier le brassard à Korka Fall par rapport à ses qualités. Mais Safie reste aussi. Ce n'est pas le fait de porter le brassard qui est important dans une équipe. Ce qui est important, c'est de savoir jouer le rôle rôle là.

« Le Mozambique a démontré qu'il a des ambitions et une volonté de passer »

En venant au Sénégal et en acceptant de jouer ici, le Mozambique a démontré qu'il a des ambitions et une volonté de passer. C'est très légitime. Mais, nous aussi avons des ambitions, de la volonté et nous allons essayer de se donner les moyens pour être au-dessus de l'adversaire. L'adversaire viendra avec ses qualités. Nous viendrons avec nos qualités. Si nous jouons sur nos qualités, si nous jouons comme nous savons faire, nous aurons beaucoup de chances de remporter ces deux matchs.