Congo-Brazzaville: Vie associative - Les responsables de l'Unhaco formés sur l'élaboration des documents administratifs

L'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo (Unhaco) a organisé, le 21 septembre, à l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville, un atelier de renforcement des capacités de ses responsables.

Animé par le président national de l'Unhaco, Jean de Dieu Goma, cet atelier avait pour objectif d'aider les participants à améliorer leurs connaissances, leurs capacités et faire oeuvre utile autour des missions assignées à cette organisation. En effet, cette journée de formation et d'échanges a permis aux responsables de l'Unhaco de se familiariser avec des thématiques liées à l'élaboration des documents administratifs et le guide sur l'élaboration d'un projet.

« A ce rendez-vous d'apprentissage, je voudrais juste vous dire que chaque jour qui passe est une vie. Chaque vie est une école de tous les jours. Et c'est bien dans cette école de l'apprentissage, qui est capable de nous réveiller et de nous sortir des ornières des lacunes qui constituent un frein à la vie de nos unions catégorielles », a rappelé Jean de Dieu Goma, espérant que les notions acquises vont être d'une grande importance dans la qualité du travail au quotidien des participants et de leurs relations avec les collaborateurs.

Jeune malvoyant, Kris Ondzièle Bangui pense que cette session de formation a été bénéfique pour les participants dans la mesure où elle leur a permis de perfectionner leurs connaissances. « Je pense que cette formation nous permettra dorénavant de fonctionner dans les normes administratives parce que, peut-être hier nous le faisions sans pourtant nous baser sur les notions. Il ne suffit pas de faire, mais il faut bien faire. Nous pensons qu'avec tout ce que nous avons appris sur la gestion de la correspondance administrative, nous allons mieux faire pour que notre structure retrouve ses lettres de noblesse. Nous avons ensuite vu l'élaboration d'un projet, ce qui nous a permis de connaître comment rédiger un projet administratif », a-t-il expliqué.

%

Notons que cet atelier intervient quelques mois après la tenue de l'assemblée générale ordinaire et de la session inaugurale du Conseil national de l'Unhaco. Des assises qui ont eu pour fondement la revitalisation de cette association dont quelques difficultés de fonctionnement ont été constatées pour la bonne marche de ses instances. « Des difficultés qui trouvent leur explication dans la situation de sclérose intellectuelle qui affecte certains animateurs à tous les niveaux de nos instances. En nous plaçant au sein de l'échiquier associatif comme une organisation avec des assises nationales, il nous faut être dans une approche d'une remise en cause perpétuelle, afin que chacun de nous, de l'échelon supérieur aux instances intermédiaires, puisse être à la hauteur des défis à relever dans le cadre de l'animation parfaite de nos structures », a conclu Jean de Dieu Goma.