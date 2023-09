Congo-Brazzaville: Les rendez-vous littéraires de l'IFC

Pour la fin du mois de septembre et le mois d'octobre l'Institut français du Congo (IFC) propose aux amateurs et amoureux de littérature en tout genre et de tous les âges de découvrir de nouveaux horizons à travers trois ouvrages.

Vestiges : Poesie de Yvon Lewa-Let Mandah

L'auteur traduit ici son ressenti face aux actes odieux commis pendant la guerre fratricide de 1997-1998 au Congo Brazzaville. Il s'insurge contre cette bestialité qui a délabré et fracturé le tissu social et veut entrevoir l'avenir avec plus d'humanisme et de tolérance, gage du vivre-ensemble.

Date et lieu : mercredi 27 septembre - 15H00 hall de l'IFC

Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur de Laurent Mascar Ngoma

Conçu comme une lettre recommandée, ce livre incite les jeunes africains qui se dorment à se réveiller car le temps presse pour la transformation de soi-même et le salut de l'Afrique.

Date et lieu : mercredi 11 octobre - 15h00 hall de l'IFC

Les larmes de mon âme : Poésie de Jyska Borel Batouyidikila

Cet ouvrage est le cri poétique d'une sensibilité élégiaque, dépitée, poignante et saisissante. En laissant une lueur d'espérance aux peuples frappés par une atroce épée, le poète chante un hymne à la bonté et à la beauté féminine.

Date et lieu : mercredi 18 octobre - 15h00 hall de l'IFC