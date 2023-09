Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Urgence » de Binda Bass

Binda Bass est compté parmi les bassistes performants de l'univers musical congolais. Dans le Quartier Latin où il a plus évolué, il a signé des titres percutants dont « Urgence » paru en 1998 dans l'album « Droit de veto » sous la référence CDS 8838.

Dans cette pièce musicale, l'auteur relate l'histoire d'une jeune fille qui ne manquait pas de vanter Foguy-Toro, l'élu de son coeur. Cet homme, qui lui avait pourtant promis fidélité, a commencé à oublier son serment au fil des années. Une situation qui a plongé la jeune fille dans le désespoir. Dans sa plainte, elle dit : « Souci ezo étrangler ngai alobi amona ngai libanda te. Zala na problème ya moto kasi ya souci te », « je suis étranglé par le souci qui m'ordonne de ne pas sortir. Aie un problème avec une personne, mais pas avec le souci ». Elle finira par le supplier : « Likambo te Foguy, ata yo obosani ngai, na bosani yo te motema ezo luka yo d'urgence », « ce n'est pas grave même si tu m'as oublié, de mon côté je ne t'ai pas oublié, bien au contraire mon coeur te cherche d'urgence ».

« Urgence », disons-le, est une chanson avec plusieurs rythmes et plusieurs mélodies. Elle s'ouvre par l'instrumental, suivi d'une sourdine exécutée par un choeur avant que n'intervienne le premier chant effectué par Koffi Olomidé qui est soutenu par la chorale. Ce chant est ponctué par un premier rythme. Ensuite, vient le deuxième chant, réalisé par la chorale et introduisant un deuxième rythme ainsi qu'une deuxième mélodie. Après, vient le chant à refrain qui mène le troisième rythme et la troisième mélodie. Ce qui permet aux chanteurs Mondongo, Mamale, Bouro et Depitcho d'accomplir les solos vocaux. Enfin, le quatrième rythme donne l'occasion aux animateurs Mboshi lipasa et Somono d'entonner des cris tels que : « bulule et ndombolo » qui plongent jusqu'aujourd'hui les danseurs dans un état d'hystérie.

Cet album produit par Koffi Olomidé a été arrangé par Philippe Guez. A la basse Binda bass et Pati Pajero, aux congas Passé-Kossé, à la batterie Champion Esthétique, au synthétiseur Ondoma Motema. Les autres guitares sont grattées par Béniko Zangilu, Do Akongo, Felly Tyson et Lebou Kabuya. Les solos vocaux et le choeur ont été assurés par Koffi Olomidé, Babia Ndonga, Cocorico Coné, Depitsho Savanet, Bouro Mpela, Mamale, Modogo Balongana, Sam Tshintu. Originaire de la R.D.C, Serge Binda a débuté sa carrière dans « Lemba Musica » avant d'intégrer le « Quartier Latin ». En 2000, dans l'album « Force de frappe », il publie « Au secours ». En 2003, dans « Affaire d'Etat », il signe « Anissa ». En 2006, dans « Danger de mort », il sort « Moustiquaire ». En 2006, il participe dans l'album « Droit chemin » de Fally Ipupa. En 2010, il participe dans l'album « Diagnostic » de Jpson. Il a fait valoir ses performances dans les albums allant de 1997 à 2015.