Afrique: Crises en Afrique - La France croit aux solutions africaines

A la tribune des Nations unies, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré le 21 septembre que la France soutenait les solutions africaines aux crises africaines, citant l' exemple du Niger, du Soudan et de la République démocratique du Congo.

« En Afrique, nous croyons aux solutions africaines aux crises africaines, et nous soutenons les organisations régionales africaines chaque fois qu'elles demandent l'appui de leurs partenaires », a déclaré Catherine Colonna à l'Assemblée générale des Nations unies. Au Niger, la France soutient ainsi la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) « dans ses efforts pour y rétablir un ordre constitutionnel remis en cause par la force, depuis que le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, fait face à une tentative de putsch », a-t-elle expliqué.

La patronne de la diplomatie française a aussi pris l'exemple du Soudan, où une guerre fait rage depuis plus de 5 mois et où les civils sont les premières victimes du conflit. Selon la cheffe de la diplomatie française, il est du devoir de la communauté internationale de continuer, « sans relâche », à rechercher des solutions pour la paix. « Nous demandons une nouvelle fois aux belligérants de cesser les combats et d'épargner les civils, de permettre une trêve humanitaire et de faire émerger une solution politique inclusive », a-t-elle souligné.

Catherine Colonna a enfin pris l'exemple du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), « qui depuis si longtemps repose sur les mêmes ressorts et fait les mêmes victimes ». « Là aussi, la France est en appui des mécanismes régionaux de résolution des conflits, pour faciliter une solution négociée et apaisée », a-t-elle relevé, rappelant que « la France est et restera une alliée fiable et constante des organisations régionales africaines quand elles se battent pour la paix, pour le développement, pour la démocratie et pour la sécurité du continent ».