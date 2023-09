Congo-Brazzaville: Fonds L'Oréal pour les femmes - appel à candidatures lancé

Les organisations intéressées par le concours dénommé " Fonds L'Oréal pour les femmes" sont priées de faire parvenir leurs dossiers aux organisateurs via le site web suivant : afri.carrieres.com/2023/09/fonds-loreal-pour-les-femmes.htlm, avant le 30 octobre prochain.

Pour être éligibles, les candidats devront satisfaire à trois conditions essentielles, à savoir la pertinence de l'organisation, la nature de l'activité ou du projet sans oublier sa portée. Au sujet de la pertinence, notons que l'organisation devra être à but non lucratif, d'intérêt général, qui a bénéficié d'une accréditation officielle et éligible au fonds philanthropique.

En outre, ces organisations qui candidatent au concours ne devront jamais directement ou indirectement utiliser les revenus au profit de ses membres. Aussi, ces organisations devront totaliser au moins deux ans d'existence officielle, compter en moyenne 50 bénéficiaires par an et opérer directement, c'est-à-dire, sans avoir recours aux services d'une quelconque sous-traitance.

Concernant la nature de l'activité ou du projet, il sied de retenir que les bénéficiaires des aides ne devront être exclusivement que des filles et des femmes vulnérables, c'est-à-dire en situation de pauvreté, défavorisées, victimes de violence, réfugiées ou en situation de handicap. Aussi, l'activité ne devra porter que sur l'autonomisation des filles et des femmes en favorisant leur intégration sociale et professionnelle ou encore leur accès à l'éducation. Les activités des candidates aux concours peuvent, entre autres, prendre la forme d'un service, d'un instrument à vocation sociale ou d'une opération de terrain.

A propos du troisième et dernier critère d'éligibilité au Fonds L'Oréal pour les femmes édition 2023, la portée du projet soumis, signalons que ce fonds est ouvert à l'international et entend soutenir des projets ou activités locaux ou nationaux. Ces projets seront pris en compte quelle que soit leur maturité, en phase de conception ou d'idéation, en phase de mise en œuvre ou déjà en phase d'exploitation.

Au vu de tous ces critères, les organisations qui estimeront être éligibles devront fournir des informations complémentaires, en l'occurrence la description du projet, les statuts et la présentation de la structure, le budget détaillé du projet ainsi que le dernier budget annuel de l'organisation.

Rappelons que le Fonds L'Oréal pour les femmes entend soutenir les organisations de premières lignes dans leurs efforts pour aider les femmes et les filles à sortir de la précarité, prévenir les violences domestiques, sexuelles et sexistes à l'égard des femmes.