Congo-Brazzaville: Numérique - 'Elengue Mwassi Conneckt', une formation dédiée aux femmes

Trois cents jeunes filles de six localités du Congo seront formées à partir du 25 septembre, pendant un mois, sur les métiers du numérique. Organisée conjointement par le Pnud, Woman Code, le ministère de la Jeunesse et Youth Conneckt Congo, cette formation vise à réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes, qui ne représentent que moins de 30% dans ce domaine.

Mieux outiller les femmes dans les métiers du numérique est l'objectif de la 2e édition Elengue Mwassi Connekt 2023, un cadre d'apprentissage orienté dans le digital et le leadership féminin. Trois cents femmes de 15 à 35 ans venues de Ouesso, de Pokola, d'Owando, d'Oyo, de Djambala et de Gamboma bénéficieront des connaissances appliquées sur le développer web, Réseaux et Systèmes, Marketing digital axé sur le E. commerce et le bureautique. « La particularité de cette édition réside dans notre engagement à donner l'espoir aux jeunes filles qui vivent en zone rurale. Nous souhaitons leur fournir des outils nécessaires pour devenir des actrices du développement de leur communauté locale », a indiqué Do Justel Pianda, présidente de Womancode. Cette édition touche six localités contrairement à la première organisée en août 2022 qui n'avait touché que Brazzaville et Kinkala où il y avait 400 jeunes filles de 18 à 35 ans.

Former la femme dans les Technologies de l'information et la communication, c'est la mettre au cœur des enjeux du développement des temps modernes dont le digital est le langage le mieux utiliser. Cela participe à son émancipation et lui offre des opportunités de création d'emploi et de richesse. Contribuer à la visibilité de ses activités lui permet de mieux faire entendre sa voix, active à la participation au développement. «Notre mission est de contribuer à briser les barrières qui entravent l'accès des femmes au monde du numérique et à leur éducation. Donner aux femmes des compétences nécessaires pour exercer dans le domaine du numérique », ajoute Do Justel Pinada.

Le numérique une opportunité pour la femme

Au Congo, de nombreuses initiales privées en partenariat se multiplient dans ce sens pour sortir la femme congolaise de son alphabétisme numérique. C'est ainsi que cent femmes ont été formées dans le cadre du programme d'apprentissage de la fondation MTN Congo en décembre 2022, une vingtaine de jeunes filles formées en mars 2023 sur les bases du codage, Plusieurs femmes de l'antenne nationale de la fédération des organisations des femmes entrepreneures de l'Afrique centrale ont été formées dans le webmaster, et plus de 1000 femmes par le Fonds pour l'Accès et le Service universel des Communication électroniques lancé par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques.