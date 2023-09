Afrique: Musique - Nix Ozay en concert au Palais des congrès

L'artiste musicien Nix Ozay va livrer, le 23 Septembre, à l'esplanade du Palais des congrès. Il transportera les spectateurs au cœur de son univers baigné de l'essence du rap et de l'afrobeat.

Avec ses titres à succès tels que "Dieu te voit", "Poso makambo", "la mixtope", "bala bala soldier", "petage", "kotomoni", "messiya", ce concert ne sera pas seulement un moment de loisir, mais un cadre idéal d'échange, de partage et de dialogue entre l'artiste et son public. L'artiste saisira cet instant de détente pour aborder des sujets importants, tout en dénonçant quelques réalités caractérisant le quotidien de la jeunesse congolaise tels que le vandalisme, le phénomène des bébés noirs et les faux semblant sur les réseaux sociaux.

Il s'agira donc pour Nix Ozay de faire comprendre et de faire prendre conscience aux jeunes que la vraie vie est celle que l'on mène en dehors des écrans et la valeur humaine ne pourrait jamais être jugée par le nombre des likes ou de followers que l'on pourrait accumuler sur les réseaux sociaux.

L'artiste promet de livrer un show en couleur à travers une belle carte de diversité mélodique. Depuis son entrée dans la scène musicale congolaise, l'artiste a gagné en notoriété, tissant ainsi un véritable lien avec le public par ses belles chansons aux sons accrocheurs, clou d'un show généreux à bonne humeur communicative.

Nix Ozay, de son vrai nom Elion Kye Elky, est un artiste musicien au multiple talent, rappeur et chanteur en plusieurs langues, notamment le lingala, le français et l'anglais. Fasciné depuis le plus jeune âge par ses idoles Michael Jackson et 50 Cent, il a développé une passion immense pour la musique. Il s'est mis à écrire et à rapper en 2007 en compagnie des grands frères de son quartier qui rappaient déjà. Au fil des années, il a évolué dans plusieurs groupes et clans, notamment big money en 2010, zone X en 2011, C-O-C de 2012 à 2013, avant d'embrasser une carrière solo en 2014. Après avoir monté son label royal Entertainment avec ses amis et frères, il enregistre Posso Makambo, un titre qui a fait un énorme carton dans le pays.