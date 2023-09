Congo-Kinshasa: Francophonies de Limoges - « Sangisa Sangisa » ouvre le bal des festivités

Pour son 40e anniversaire, le festival de Francophonies de Limoges s'est ouvert, le 20 septembre, sous les tambours atypiques de « Sangisa Sangisa », une représentation artistique du collectif Fulu Miziki Kolektiv, un groupe venu de la République démocratique du Congo (RDC).

Ce collectif qui met le recyclage au coeur de son projet artistique est composé d'artistes multidisciplinaires. Depuis plusieurs années, ses membres passent du temps à conceptualiser un orchestre fait à partir d'objets de récupération trouvés dans les poubelles, des instruments sans cesse en mutation, toujours à la recherche de nouvelles sonorités.

La fabrication de leurs propres instruments, costumes de performance et masques, est essentielle à leur démarche. Leur son unique supporte un message panafricain de libération artistique, de paix et un regard sévère sur la situation écologique de la RDC et du monde entier. Pour le collectif tout peut être récupéré et ré-enchanté.

Célèbre pour offrir une occasion unique de rencontres, de découvertes et de partages, ce festival qui se tient 20 au 23 septembre en France est devenu l'épicentre de la création théâtrale francophone. Des écritures à la scène, cette rencontre réunit des artistes originaires du monde entier, dans les rues de Limoges et de ses alentours, pour 10 jours de spectacle, de théâtre et de musique.