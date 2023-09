Tunisie Telecom annonce la migration vers l'IPv6 - L'avenir d'Internet se prépare aujourd'hui

L'une des raisons les plus pressantes pour passer à l'IPv6 est l'épuisement des adresses IPv4. Son adoption offre un nombre pratiquement illimité d'adresses, ce qui est essentiel pour répondre aux besoins croissants de connectivité et préparer, à cet égard, l'infrastructure Internet de notre pays à l'avenir, à l'heure où les prochaines générations de technologies, telles que la 5G, dépendent fortement de l'IPv6 pour une connectivité optimale.

Avec l'expansion d'Internet et la multiplication des appareils connectés, les adresses IPv4 sont rapidement épuisées. L'adoption de l'IPv6 permettra à la Tunisie de soutenir la croissance continue d'Internet en permettant la connexion de plus en plus d'appareils et d'utilisateurs. Cela est particulièrement important à l'ère de l'Internet des objets (IoT), où de nombreux dispositifs sont connectés à Internet... En résumé, le passage à l'IPv6 est une étape importante et indispensable pour garantir la connectivité, la sécurité et la compétitivité de la Tunisie sur Internet, d'une part, et soutenir le développement économique et technologique du pays, d'autre part.

Voilà en quelques mots le principal constat dressé par le président-directeur général de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, lors d'un événement inédit dédié à l'annonce de la migration de l'opérateur historique au protocole IPv6.

Tenu sous le slogan «IPv6 it's time»--Il est temps pour l'IPv6--, l'événement a été rehaussé par la présence du ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, d'invités du monde de la technologie et d'étudiants.

TT, premier opérateur à migrer au protocole IPv6

Ben Dhiab a indiqué que ce passage inévitable au protocole IPv6 est une occasion pour diffuser les technologies de pointe et vulgariser l'accès à un avenir connecté. Et en tant que premier opérateur à migrer au protocole IPv6, une étape cruciale dans l'histoire des télécommunications a été franchie aujourd'hui, dans notre pays.

«Depuis un certain temps, Tunisie Telecom a mis en place une stratégie visant à répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients pour améliorer les services de communication dans notre pays et les porter à un niveau compatible avec les normes internationales, à l'heure où on constate une évolution très importante dans ce secteur partout dans le monde», a-t-il précisé.

Côté chiffres, le Pdg de Tunisie Telecom a affirmé qu'actuellement, le taux de couverture en réseau 4G s'élève à 98% alors que le taux de couverture du réseau de téléphonie mobile atteint 97%. L'objectif est d'atteindre un taux de 100% d'ici la fin de cette année grâce notamment à la modernisation de tout le réseau mobile en 4G qui est prêt pour la 5G. L'opérateur a, également, déployé plus de 50.000 km de fibre optique sur les 24 gouvernorats et toutes les délégations pour donner l'accès au très haut débit à tous les foyers tunisiens.

400.000 clients TT utilisent l'IPv6

D'après Ben Dhiab, actuellement, 400.000 clients utilisent déjà le protocole IPv6 à travers le réseau mobile de Tunisie Telecom, avec un objectif d'atteindre les 2.000.000 clients d'ici la fin de l'année en cours.

«Depuis le lancement de l'opérateur historique, l'avenir était et restera au coeur de nos préoccupations. Pour ce faire, on ne cesse d'envisager la mise en place d'une infrastructure avancée pour atteindre les objectifs fixés et faire face aux défis à venir. Aujourd'hui, en adoptant l'IPv6, la Tunisie s'aligne sur les normes internationales avec de plus en plus de services et de contenus sur Internet, ce qui va garantir un accès ininterrompu aux services mondiaux... Cette transition vers l'IPv6 va aussi stimuler l'innovation et la compétitivité en Tunisie, contribuant ainsi à la croissance économique », a-t-il encore précisé.

Un sujet prioritaire

Pour sa part, Nizar Ben Néji a indiqué que ce passage marque une étape cruciale dans le développement et la modernisation de notre infrastructure numérique nationale. D'après le ministre, l'IPv6 est bien plus qu'une simple mise à jour technologique. C'est une transition essentielle pour l'avenir de ce secteur qui va apporter plus de flexibilité, de performance et surtout de sécurité. À l'échelle internationale, beaucoup de pays ont accéléré déjà l'adoption de l'IPv6, à l'instar de l'Inde, la Malaisie, la France, la Belgique, l'Allemagne. Le premier pays arabe est l'Arabie Saoudite (7e position mondiale) alors que le premier pays africain n'est autre que le Zimbabwe (62e position mondiale).

«Ceci pour dire que l'écart d'adoption de l'IPv6 entre les pays est vraiment énorme et que notre pays a tardé à accélérer l'adoption de l'IPv6. Conscient de cette réalité, le ministère des Technologies de la communication a pris le sujet de l'IPv6 au sérieux et comme priorité. Et depuis, nous avons mis en place une structure regroupant les opérateurs de télécommunications, des experts du ministère, des membres de l'Instance nationale des télécommunications..., qui s'est réunie de manière régulière pour préparer et mettre en place un plan d'action.

Cet effort et cette collaboration fructueuse entre le ministère et les divers acteurs du secteur ont apporté leurs fruits et on annonce, aujourd'hui, la migration officielle vers l'IPv6. Ceci traduit un exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour l'intérêt national», a-t-il affirmé.

Début d'une nouvelle ère numérique

Le ministre a ajouté qu'avec la croissance exponentielle des objets connectés et la multitude des cas d'usage numérique, le passage vers l'IPv6 devient une évidence vu sa capacité à offrir un nombre pratiquement illimité d'adresses, ce qui est essentiel pour répondre aux besoins croissants de connectivité en Tunisie et va ouvrir la voie à de nouveaux horizons et à un monde d'innovation. «L'adoption de l'IPv6 est un événement que nous avons attendu depuis longtemps.

Il marquera le début d'une nouvelle ère numérique, d'innovation et de croissance économique... Tout le monde est invité à nous joindre dans cette transformation et migration vers l'IPv6 pour exploiter les nouvelles opportunités qu'offre le monde de la télécommunication. Ensemble, nous construirons un avenir numérique meilleur pour notre pays et pour les générations futures», a souligné Ben Néji.