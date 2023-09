Tunisie: Célébration du 100e anniversaire de la naissance du Maitre Franco Zeffirelli - L'ambassadeur d'Italie à Tunis inaugure une série d'initiatives culturelles dédiées au maestro

Les évènements, organisés en collaboration avec l'Institut culturel italien de Tunis et la cinémathèque Tunisienne, en association avec la Fondation Zeffirelli et la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel de MiC-Cinecittà, se dérouleront du 20 au 30 septembre.

Dans le cadre des initiatives pour la célébration du 100e anniversaire de la naissance de Franco Zeffirelli, l'Ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, a inauguré la rétrospective cinématographique dédiée au Maestro, agrémentée d'une exposition de sketches originaux de la période de tournage en Tunisie de la célèbre série télévisée « Jésus de Nazareth », "Les Fusains du Maestro", et d'une masterclass «Zeffirelli, homme de théâtre et de cinéma » dirigée par Caterina d'Amico, directrice du Musée de la Fondation Zeffirelli.

Il s'agit d'un hommage à un artiste qui a beaucoup aimé la Tunisie, un pays qu'il a choisi pour tourner l'une de ses oeuvres ayant eu le plus de succès. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de lui ici avec affection et gratitude pour leur avoir transmis la passion de faire et de produire du cinéma. La même chose qui ressort des croquis originaux exposés à la cinémathèque tunisienne.

Des croquis dont le rôle était d'harmoniser le plan de travail des différents assistants du réalisateur lors du tournage, entre Monastir et Sousse, en 1976. Zeffirelli a distribué ces représentations virtuelles de plateaux de tournage afin que toute son équipe soit en harmonie par rapport à ses attentes. Il s'agit de sketches qui sont entrés dans le patrimoine de la cinémathèque tunisienne grâce à un don du fonds de la réalisatrice Kalthoum Bornaz, assistante de Zeffirelli à l'époque.

En intervenant à la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur Saggio a souligné que l'exposition des croquis de Franco Zeffirelli trouvés dans les archives de la cinémathèque tunisienne sont un autre témoignage de la profondeur des liens culturels entre l'Italie et la Tunisie. « La culture constitue un pilier de la coopération à 360 degrés entre Rome et Tunis » a déclaré l'ambassadeur Saggio.

En parallèle, l'initiative sera accompagnée par une programmation cinématographique de la cinémathèque tunisienne du cycle sur Zeffirelli, prévue du 20 au 30 septembre. Les spectateurs tunisiens pourront assister à 12 projections de 6 chefs-d 'oeuvre de la filmographie du Maestro Zeffirelli, y compris « Storia di una Capinera », « La Traviata », « La bisbetica domata ».