Angola: Des institutions financières « sondent » des projets de transport

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a rencontré mercredi, à Luanda, les représentants de la Deutsche Bank et de la Development Finance Corporation (DFC), dans le cadre de la nécessité de financer des projets structurants dans le secteur.

Au cours de la réunion de travail, des représentants de la Deutsche Bank, une banque allemande, et de la DFC, une institution financière américaine, ont assuré la disponibilité de fonds pour contribuer conjointement à la construction de projets structurants en Angola, avec un accent sur le transport.

Selon une note du ministère des Transports à laquelle l'ANGOP a eu accès jeudi, sont éligibles à ce financement les projets réalisés par des entreprises du secteur privé - individuellement ou organisées en consortiums.

Au cours de la réunion, le titulaire du portefeuille a présenté les besoins de financement pour la poursuite de la mise en oeuvre du Plan directeur national du secteur des transports et des infrastructures routières en partenariat avec des entités privées.

Parmi les projets présentés, il a souligné la connexion des trois chemins de fer du pays, notamment Luanda, Lobito et Moçâmedes, à Malanje-Kuito-Menongue, la construction de la ligne ferroviaire Luena-Saurimo et la construction de deux nouveaux aéroports dans les régions de Cazombo et Mavinga, car ce sont des régions à fort potentiel touristique et à des emplacements frontaliers privilégiés.

Ricardo Viegas D'Abreu a également rappelé l'engagement du gouvernement à réglementer le secteur qu'il dirige, afin que les entreprises multinationales puissent considérer les projets comme des opportunités d'investissement uniques.

"Jusqu'à présent, et pour donner forme à notre Plan directeur, nous avons réalisé un vaste ensemble de réformes structurelles, notamment la création d'une nouvelle architecture d'organismes de régulation", a-t-il rappelé.

Ce sont des réformes qui ont donné naissance à l'ANAC, l'Association Nationale de l'Aviation Civile, l'AMN- AgênciaMarítimaNaciona, l'ANTT- Agence des Transports Terrestres, entre autres, qui permettent à l'État de se concentrer sur son rôle de superviseur, de régulateur, d'inspecteur et de défenseur de l'économie de marché, en promouvant la participation du secteur privé.

À son tour, Marlena Hurley, responsable du domaine de l'assurance et de la réassurance des risques politiques au sein du Département des financements structurés et des assurances du DFC, a déclaré que les États-Unis souhaitent, en partenariat avec la Deutsche Bank, identifier des opportunités d'investissement dans des projets spécifiques du secteur des transports en Angola, en plus du Corridor de Lobito.

Le secteur qu'elle supervise, a-t-elle dit, a la capacité de garantir et de minimiser le coût de financement dont les entreprises ont besoin, ainsi que de minimiser le risque politique associé au pays, car il est couvert par l'assurance correspondante.

Marlena Hurley a été rejointe par Maryam Khosrowshahi, co-responsable du secteur d'investissement de la Deutsche Bank pour l'Afrique, qui a suggéré de tenir des réunions à Francfort, plus tard cette année, entre les équipes du ministère angolais des Transports, les investisseurs privés et les responsables de l'institution financière auquel il appartient.