Angola: Halo Trust détecte 11 champs de mines à Bié

Cuito (Angola) — Onze champs de mines et pièges avec divers engins explosifs ont été détectés cette année dans la province de Bié, par l'organisation non gouvernementale britannique « Halo Trust », a déclaré ce vendredi à l'ANGOP le chef des opérations de cette organisation, Alfredo Cativa Bongue.

Les zones sont situées dans les municipalités de Cunhinga, Camacupa et Cuemba.

Selon Alfredo Cativa Bongue, les camps ont été découverts grâce aux plaintes de la population, qui attend maintenant des éclaircissements, afin d'éviter le déclenchement de mines et autres engins explosifs.

Alfredo Cativa Bongue a dit que le renforcement des campagnes de sensibilisation sur le danger des mines est l'une des stratégies mises en oeuvre pour réduire les cas d'accidents.

En 2022, il y a eu cinq accidents de mines, qui ont fait six morts et autant de blessés, au cours desquels l'Institut National de Déminage (INAD) de Bié a détruit 103 engins explosifs et quatre mille 527 munitions de petit calibre.

Le matériel a été collecté dans plusieurs champs de mines.

Les engins comprennent dix mines antipersonnel et de char, 59 obus de mortier divers, 14 grenades à main et à fusil, un projectile de 120 mm, entre autres.

Une superficie de deux millions 879 mille mètres carrés a également été nettoyée.

Cette année, selon le représentant de l'Agence Nationale de Lutte contre les Mines (ANAM) à Bié, Ismael Brito, la province a enregistré quatre accidents de mines, dans les municipalités de Cuito (deux), Cunhinga et Chinguar, avec un chacun, qui ont causé trois morts et quatre blessés, ainsi que la destruction partielle d'un semoir.

Avec 70 mille 314 kilomètres carrés, Bié compte près de 101 champs soupçonnés d'être encore minés

Le processus de déminage dans la province de Bié est réalisé par l'Institut National de Déminage (INAD), les Forces Armées Angolaises (Brigade C de la IVème Division) et les 2ème, 4ème et 6ème Brigades de Déminage de la Maison Militaire du Président de la République.