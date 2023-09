Angola: LAASP rend hommage à Agostinho Neto

Luanda — La Ligue Angolaise d'Amitié et de Solidarité avec le Peuple (LAASP) a organisé jeudi, à son siège à Luanda, une sarua culturelle, en l'honneur d'Agostinho Neto, nationaliste et plus grand poète, pour sa bravoure et sa contribution au pays.

L'hommage a eu lieu dans le cadre de son 101ème anniversaire, célébré le 17 de ce mois, et a réuni les musiciens Lulas da Paixão, le duo vocal Canhoto, le chanteur lyrique Emanuel Mendes, ainsi que l'intervention et l'interprétation acoustique de Banda Maravilha et le groupe Semba Muxima.

Le moment a également servi de récital de poésie avec les écrivains Amélia da Lomba et Ngonguita Diogo, qui ont récité leurs écrits et ceux de Neto.

Selon le secrétaire général adjoint du LAASP, David Martins, le fondateur de la Nation, dans ses écrits, "Havemos de voltar" et « Sagrada Esperança » a laissé des subventions pour l'avenir du pays qui doivent être adoptées pour la construction d'une nation meilleure.

Il a conseillé aux jeunes de lire et de mieux comprendre les oeuvres laissées par Agostinho Neto, car elles excluent tout type de tribalisme et de conflits.

Selon lui, les messages contenus dans les oeuvres doivent être interprétés et mis en pratique, dans le but d'une société plus moralisée.

António Agostinho Neto est né en 1922, dans le village de Kaxicane, dans la région d'Icolo e Bengo. Il a été le premier président de l'Angola, un homme de culture, un nationaliste.