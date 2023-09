Afrique: Vol direct Alger / Addis-Abeba - Une concrétisation des engagements du Président Tebboune et de son homologue éthiopienne

ADDIS-ABEBA — Le ministre des Transports, Youcef Cherfa a affirmé, vendredi depuis Addis-Abeba que le lancement d'un vol direct entre Alger et la capitale éthiopienne intervenait en concrétisation de l'un des engagements principaux des dirigeants des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune et Mme Sahle-Work Zewde.

Dans une allocution à l'occasion du lancement du premier vol d'Air Algérie en destination d'Addis-Abeba depuis l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene, le ministre a indiqué que la visite de la présidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie en Algérie en juillet 2022 avait abouti à l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux capitales, ce qui contribuera à insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération bilatérale.

M. Cherfa a estimé que cette étape historique traduisait les efforts visant à consolider les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et l'Ethiopie, et témoignait des liens historiques profonds entre les deux pays. Il a souligné que cela ouvrira de nouvelles perspectives dans divers domaines, en particulier sur le plan économique et commercial, et facilitera, également, le déplacement des personnes et des marchandises.

De son côté, le directeur général d'Air Algérie, Yacine Benslimane, a fait savoir que le vol direct Alger-Addis-Abeba était la 46e destination internationale du réseau extérieur de la compagnie algérienne et la neuvième destination africaine dans le cadre des démarches visant à renforcer le rôle de l'aéroport international d'Alger en tant que point d'accès vital.

%

Cette ligne reliant l'Afrique du Nord à l'Ethiopie, contribuera à la mobilité des voyageurs, des familles et des investisseurs algériens, qui pourront désormais se déplacer facilement. Ce nouveau vol facilitera, également, le déplacement des personnes souhaitant utiliser les aéroports d'Alger et d'Addis-Abeba pour se rendre dans différentes destinations.

Pour sa part, le directeur général d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew Bekele, a déclaré que sa compagnie avait toujours souhaité une ligne directe entre les aéroports d'Alger et d'Addis-Abeba, précisant que la compagnie Air Algérie a réussi à concrétiser cette liaison qui revêt une grande importance pour les relations entre les deux pays, la promotion du commerce et du tourisme et pour les liens entre les deux peuples.

Le responsable éthiopien a émis le voeux de sa compagnie de coopérer avec Air Algérie pour renforcer le transport et relier les destinations de voyage en Afrique de l'Ouest en concrétisant cette liaison entre l'aéroport international Houari Boumediene et l'aéroport international de Bole en Ethiopie.

La cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel Sky Light à Addis-Abeba, a été marquée par la présence de l'ambassadeur d'Algérie en Ethiopie, l'ambassadeur d'Ethiopie en Algérie et des délégations importantes des deux pays représentant divers secteurs économiques et commerciaux.