Algérie: Agriculture - M. Henni examine avec son homologue jordanien les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a reçu, jeudi à Alger, le ministre de l'Agriculture jordanien, Khaled Hneifat avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, indique un communiqué du ministère.

Le ministre de l'Agriculture jordanien effectue, à la tête d'une délégation d'investisseurs, une visite de travail de deux jours en Algérie (jusqu'au 25 septembre), à l'invitation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, précise la même source.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie et des cadres des deux pays, les relations privilégiées entre l'Algérie et la Jordanie ont été au centre des discussions entre les deux parties ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le secteur agricole et agroalimentaire.

"La rencontre a porté également sur l'échange des expériences et des expertises dans les domaines d'intérêt commun et la volonté de hisser les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays frères au

niveau du partenariat stratégique au service des intérêts communs pour davantage de développement et de progrès", ajoute le communiqué.