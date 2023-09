Congo-Kinshasa: Une proposition de loi sur la table du Bureau de l'Assemblée Nationale , RDC - Bertin Mubonzi dans la bataille pour la protection et l'assistance des déplacés internes

*Bertin Mubonzi, Député national et Président de la Commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a déposé, ce mercredi 20 septembre 2023 au Bureau de la Chambre basse du Parlement congolais, une proposition de loi relative à la protection et à l'assistance des personnes déplacées en République démocratique du Congo.

Après le dépôt de cette initiative de loi, Bertin Mubonzi s'est exprimé en ces termes : » Je viens de déposer aujourd'hui une proposition de loi relative à protection et à l'assistance des déplacés internes, c'est important de préciser que la RDC avait ratifié la Convention de Kampala, qui est l'un des instruments juridiques régional qui traite des questions des déplacés internes.

Personnellement, j'ai eu à effectuer plusieurs missions à l'Est de la République avec le Premier ministre, dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège et, je peux vous rassurer qu'à ce jour, le nombre de nos compatriotes qui sont déplacés, c'est-à-dire, ils quittent leurs milieux de vie, à cause de la guerre et se retrouvent dans un autre milieu, mais toujours en RDC, ne fait que s'accroître.

Nous sommes à plus de cinq millions cinq cent mille (5,5 millions) des Congolais qui ne vivent plus dans leur milieu habituel.

Et donc, c'était important que nous puissions avoir une loi qui traite de cette question, permettant de sécuriser et apporter notre soutien à cette catégorie de compatriotes qui sont en déplacement, tout simplement parce qu'il y a une guerre injuste nous a été imposée par le Rwanda à travers le M23.

Je présume qu'il était important de pouvoir déposer cette proposition de loi. Et nous allons suivre de près son cheminement, pourquoi pas, avoir le privilège de voir cette proposition être alignée au cours de cette session qui est d'ailleurs la dernière de cette législature.

Aussi, je suis certain que, c'est aussi la volonté du bureau de l'Assemblée nationale dans la mesure où cette proposition de loi cadre aussi avec la vision du Chef de l'Etat qui, depuis le début du quinquennat, ne cesse d'apporter son soutien à nos compatriotes en déplacement ».