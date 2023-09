Afrique: Gravement blessé, Cyrille Bayala manquera la CAN

Très mauvaise nouvelle pour l'AC Ajaccio et le Burkina Faso. Le club corse a enregistré la grave blessure de Cyrille Bayala. L'attaquant burkinabé (45 sélections), souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou. Ajaccio a confirmé qu'il serait opéré le 4 octobre prochain et qu'il ratera ainsi au minimum six mois de compétition.

Victime d'une rupture de ligaments, Cyrille Bayala (27ans) ne sera pas à la CAN en Côte d'Ivoire. Une information confirmée par le joueur même sur sa page Facebook.

« Chers tous, Après mon retour de sélection lors de la trêve passée , j'ai contracté à l'entraînement un choc qui a rompu les ligaments antérieurs comme cela a été confirmée par la médecine. Cette blessure tant redoutée par tous footballeurs m'oblige à un moment d'indisponibilité , se situant au semestre au minimum. Je pense à l'Equipe nationale avec qui je serai absent lors des échéances prochaines notamment lors de la prochaine Can Côte d'Ivoire 2023. Je pense également à mon club l'ACA que je ne pourrai aider en cette saison. Maintenant que la nouvelle est tombée et qu'il arrive à l'homme que ce que Dieu aura voulu , il faut songer aux prochains caps à savoir ; la guérison , la rééducation et un retour au terrain.« a écrit l'Etalon sur sa page Facebook.