Afrique: Match Aller Éliminatoires CAN football féminin - Sénégal-Mozambique, ce vendredi à 17h: Les Lionnes pour une bonne option à Thiès

Le Sénégal affronte le Mozambique, ce vendredi, au stade Lat Dior de Thiès en match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations féminine prévue en 2024 au Maroc. Le coach Mame Moussa Cissé a affirmé au cours de sa conférence de presse que l'équipe nationale féminine prépare ce match depuis quelques semaines pour ne pas rater la phase finale.

Le sélectionneur national des « Lionnes », Mame Moussa Cissé, a admis en conférence, à Thiès, que le Sénégal est fin prêt pour rivaliser avec le Mozambique. Mais, selon lui, un match reste un match et tout se passera sur le terrain. « On se prépare comme on s'est toujours préparé, en essayant de mettre tous les atouts de notre côté », a-t-il soutenu. Ainsi, à en croire le technicien de l'équipe féminine, « c'est au Sénégal d'élever son niveau de jeu pour confirmer sa supériorité sur le terrain, et ainsi, on verra, en fin de match, ce que cela va donner comme résultat entre les deux équipes ». Mame Moussa Cissé précise que les « Lionnes » ont déjà fait la dernière Can et ont envie d'y retourner. « Nous avons fait beaucoup de chemin avec cette équipe. Il y a eu de bons moments et des moments moins favorables. Nous avons tiré des enseignements de tout cela, en essayant de former une équipe la plus compétitive possible pour gagner ces deux matches », a-t-il indiqué.

Le sélectionneur national des « Lionnes » a assuré que l'équipe s'est bien préparée depuis un mois, avec un groupe de joueuses évoluant essentiellement dans le championnat sénégalais.

Selon Mame Moussa Cissé, la particularité est qu'en fin de saison, les joueuses étaient sans compétition. « Il fallait les récupérer pour travailler, puisqu'elles ne jouaient plus en clubs. Alors, nous avons organisé des matches contre des formations locales », a-t-il déclaré. Le patron de l'équipe nationale féminine a révélé que le groupe des expatriées est arrivé lundi dernier et a participé à la séance d'hier. « Donc, la préparation se passe bien. Nous sommes prêts pour faire un bon match, surtout un très bon match à l'aller. Ce qui nous permettra, dans une première phase, d'avoir une marge, avant d'aborder sereinement la phase retour », a-t-il confié.

Enseignements sur l'adversaire

Le coach des « Lionnes » dit disposer de vidéos de l'équipe mozambicaine sur lesquelles son groupe travaille. Mame Moussa Cissé affirme avoir une idée sur le jeu de cette équipe qui présente des caractéristiques du football de la zone sud-africaine à l'instar de la Zambie, de l'Afrique du Sud, avec beaucoup de vitesse, de vivacité et d'agressivité. Une analyse importante, aux yeux de M. Cissé qui voudrait se focaliser sur les qualités de son équipe en tenant compte des enseignements sur les matches de préparation joués contre l'Algérie pour s'imposer face au Mozambique. Le coach Cissé dit avoir à l'infirmerie Khadidiatou Diallo qui a eu mal à la cheville et qui a été mise au repos par le médecin de l'équipe.

« À part elle, le mental du groupe est au beau fixe, toutes les filles sont conscientes de l'enjeu. Elles savent qu'elles constituent sans doute un potentiel, mais pas suffisant, car il y a derrière un travail à faire. J'avoue qu'il y a de la concentration, du sérieux et que le moral est bon, étant entendu qu'elles savent ce que le peuple sénégalais attend d'elles », a rassuré le technicien.

Selon Mame Moussa Cissé, le groupe a compris ce message et a envie de faire plaisir à son peuple en gagnant ces deux matches à Thiès. Après avoir retrouvé la Can lors de la dernière édition (2022) après dix ans d'absence, le coach des « Lionnes » soutient qu'il est établi un projet depuis deux ans dont l'objectif est de qualifier régulièrement cette équipe à cette compétition africaine. « L'équipe doit grandir et doit être au contact du football de haut niveau. Nous devons tout faire pour être tout le temps au rendez-vous. Nous avons raté la Coupe du Monde, nous avions une chance d'y aller, mais nous ne l'avions pas saisie. Il faudra capitaliser tout cela et maintenant, à partir de ces insuccès, nous projeter sur une qualification constante de cette équipe à la Can.

C'est comme cela que les filles vont grandir », a-t-il souligné lors du point de presse à Thiès. Mame Moussa Cissé estime que l'environnement est nouveau et est différent par rapport à ce qu'elles ont l'habitude d'avoir. Et le constat, à l'en croire, après la Can 2022, en grandissant dans la compétition, beaucoup de ses joueuses ont été recrutées par des clubs en Europe. « Malado et Pascaline Bassène sont parties en Espagne, Albertine Khemès est allée aux États-Unis », a fait remarquer le sélectionneur des « Lionnes » qui ajoute que « le plus intéressant est que ces joueuses partent très jeunes, à presque 18 ans ». Ce qui est important, selon lui, c'est qu'elles vont trouver un nouveau cadre qui leur permettra de progresser et d'atteindre leur processus de maturation pour apporter une plus-value au football sénégalais et africain.

Le sélectionneur national de l'équipe féminine du Sénégal dit détenir une base de données d'une vingtaine de joueuses évoluant dans la diaspora qui ont envie de rejoindre l'équipe. « Nous sommes en train de travailler pour que les meilleurs profils puissent nous revenir, tout en étant en contact avec toutes ces filles. Nul doute que durant les prochaines sorties de l'équipe nationale, nous pourrons les avoir pour renforcer notre groupe. Et à un moment, nous serons comme le Nigeria, le Cameroun et on pourra former un effectif complet avec des éléments venant de l'extérieur, notamment des grands clubs », a-t-il indiqué. En attendant, Mame Moussa Cissé admet que le Sénégal fera prévaloir les moyens dont il dispose pour passer le cap mozambicain dont l'équipe est arrivée hier.