Sénégal: Cérémonie de présentation et de dédicace du livre « « le fleuve refuse de séparer » - Ndiawar Kane à l'honneur

Le centre de recherche ouest africaine (WARC) a accueilli hier, jeudi 21 septembre, la cérémonie de présentation et de dédicace du livre « Le fleuve refuse de séparer » du célèbre écrivain et géographe Ndiawar Kane.

Originaire du Fouta Toro, Ndiawar Kane, citoyen mauritanien a écrit ce livre pour retracer son parcours. Né à la fin de l'époque coloniale, l'auteur a vécu les constructions charnières de l'État dans la zone Sénégalo-Mauritanienne. Ce livre est une autobiographie, un témoignage puissant sur toute une époque, mais aussi une analyse du rapatriement des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Il enrichit la longue liste de publications sur les malheurs que les mauvais choix de certains gouvernants peuvent causer à leurs peuples. «Le livre est un récit autobiographique, je ne pensais pas l'écrire mais j'ai été forcé assez gentiment je dirais de l'écrire.

Après la parution du roman, plusieurs amis et collègues m'ont demandé d'écrire autre chose. Ils savaient que j'avais encore quelque chose sur le coeur et qu'il fallait le coucher sur papier comme on dit. J'ai pensé à deux problématiques fondamentales : celle des frontières en Afrique plus précisément le fleuve Sénégal et l'appartenance d'identité (le problème des réfugiés) », nous apprend M. Ndiawar Kane.

Cette séance de présentation a été assez animée avec les interventions de l'éditeur CERDIS Ousmane Kane, du professeur d'histoire de l'Ucad Penda Mbow, d'Ebrima Sall, directeur exécutif TrustAfrica, d'Aliou Sall, écrivain et expert en prospective et de l'ancien ministre de la Culture et écrivain Amadou Tidiane Wone. Ces derniers se sont exprimés pour parler de l'auteur, son parcours scolaire, professionnel et un peu du livre. Une séance de dédicace a clôturé la présentation.