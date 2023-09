Maroc: Les recettes douanières restent sur une tendance baissière

Une diminution de 3,1% qui tient compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 46 MDH à fin août 2023, selon la TGR

Les recettes douanières se sont inscrites à la baisse au titre du mois d'août 2023, confirmant une tendance observée depuis juin dernier, selon les données publiées par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

D'après l'institution publique, les recettes douanières nettes se sont chiffrées à 54.588 MDH à fin août 2023 contre 56.347 MDH un an auparavant, accusant ainsi une baisse de 3,1% correspondant à -1.759 MDH par rapport à leur niveau à fin août 2022. Et qu'elles tiennent compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 46 MDH à fin août 2023 contre 178 MDH un an auparavant.

Soulignons que cette nouvelle baisse intervient après les reculs enregistrés au cours des mois de juin (2,7%) et juillet derniers (3,3%).

En effet, les recettes douanières nettes ont été de 40.564 MDH à fin juin 2023 contre 41.683 MDH un an auparavant, soit un recul de 2,7% (-1.119 MDH) par rapport à leur niveau à fin juin 2022, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 34 MDH à fin juin 2023 contre 161 MDH un an auparavant.

Rappelons également qu'elles ont été de 47.262 MDH à fin juillet 2023 contre 48.876 MDH un an auparavant, correspondant à une baisse de 3,3% (-1.614 MDH) par rapport à leur niveau à fin juillet 2022, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin juillet 2023 contre 173 MDH un an auparavant.

Comme le rappelle la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) relatif au mois d'août, les recettes douanières proviennent des droits de douane, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques.

Ainsi, et selon la même source, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2023 ont atteint 9.597 MDH contre 9.176 MDH un an auparavant, soit une hausse de 4,6% (+421 MDH).

S'agissant des recettes nettes provenant de la TVA à l'importation, les données recueillies montrent qu'elles se sont établies à 34.258 MDH à fin août 2023 contre 36.447 MDH à fin août 2022, accusant une baisse de 6% correspondant à -2.189 MDH.

En ce qui concerne la TVA sur les produits énergétiques, la Trésorerie générale indique qu'elle a enregistré une diminution de 19,7% (-1.684 MDH) et celle sur les autres produits une baisse de 1,8% (-505 MDH).

Quant aux recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont augmenté de 0,1% par rapport à leur niveau de fin août 2022 (+9 MDH), pour atteindre 10.733 MDH contre 10.724 MDH, a ajouté la TGR précisant que celles-ci tiennent compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 26 MDH à fin août 2023 contre 138 MDH un an auparavant.

A noter que « les recettes brutes de la TIC sur les produits énergétiques ont été de 10.759 MDH contre 10.862 MDH, en diminution de 0,9% par rapport à leur niveau de fin août 2022 ou -103 MDH», a fait savoir la Trésorerie générale.

A titre de rappel, la dernière hausse des recettes douanières nettes remonte à fin mai 2023, lorsqu'elles avaient atteint 33.655 MDH contre 33.055 MDH un an auparavant. Soit une hausse de 1,8% équivalant à +600 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2022.

Cette évolution tenait compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 30 MDH à fin mai 2023 contre 153 MDH un an auparavant, avait alors indiqué l'institution précisant que les recettes douanières brutes avaient été de 33.685 MDH à fin mai 2023 contre 33.208 MDH un an auparavant, en hausse de 1,4% (+477 MDH) par rapport à leur niveau à fin mai 2022.